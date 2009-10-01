Американский сенатор: Россию должны лишить чемпионата мира-2018

Американский сенатор Ричард Блюменталь намерен отправить в ФИФА просьбу лишить Россию права принимать чемпионат мира в 2018 году."Я надеюсь, мое письмо о лишении права проведения чемпионата мира поддержат лучшие люди из ФИФА. Но при необходимости я готов предпринимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи.Право проведения чемпионата мира – больше чем просто символический жест. Это как награда для России. Она позволяет Путину быть большим человеком на мировой сцене и поддерживает его эго", – сказал Блюменталь.