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Американский сенатор: Россию должны лишить чемпионата мира-2018

Американский сенатор Ричард Блюменталь намерен отправить в ФИФА просьбу лишить Россию права принимать чемпионат мира в 2018 году.

"Я надеюсь, мое письмо о лишении права проведения чемпионата мира поддержат лучшие люди из ФИФА. Но при необходимости я готов предпринимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи.

Право проведения чемпионата мира – больше чем просто символический жест. Это как награда для России. Она позволяет Путину быть большим человеком на мировой сцене и поддерживает его эго", – сказал Блюменталь.

Sports.ru
Сегодня, 11:59
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№8 Написал: скальп (Сегодня, 12:24) #
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online

хочется чтобы следующий ЧМ прошел в Северной Кореи,Ким Чен Ын вам устроит "теплый прием"и крылатый привет"
Регистрация: 24.12.2016
№7 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 12:21) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
... Баба-Яга против... ничего нового.
Регистрация: 3.06.2014
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:21) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Nister19
Самое главное - у него ни одного спортивного или футбольного аргумента.

Там один аргумент - Россия - зло , Путин мля , не даёт спокойно по всему миру пакостить ! smile Ущербы , куля !
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 12:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Самое главное - у него ни одного спортивного или футбольного аргумента.


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№4 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главное до Кубка Конфедераций дотянуть...)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сколько людей столько и мнений, всегда будут недовольные, что обращать внимание на каждого?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: VirGON (Сегодня, 12:03) #
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online

Когда же эти вопли уже закончатся
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:03) #
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online

Вот ублюдки, никак не успокоятся...- хрен вам по всей морде....
Регистрация: 28.12.2015
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