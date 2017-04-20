Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Кьеллини отчитал Бонуччи за разговор с Лионелем Месси по поводу обмена футболками (видео)

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи получил выговор от партнёра по команде Джорджо Кьеллини в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0).

По ходу встречи Бонуччи решил обратиться к нападающему каталонцев Лионелю Месси с просьбой обменяться футболками. Кьеллини находился рядом и слегка толкнул партнёра по команде, что-то высказав ему. Бонуччи это не остановило, и футболист всё же спросил Месси: "Лео, мы обменяемся футболками"?

После финального свистка обмен футболками состоялся.

ВИДЕО - здесь

Чемпионат
Теги: Бонуччи Кьеллини Месси Ювентус
Сегодня, 14:59
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
видать Кьелини хотел футболочку smile
Юве с победой)
но и барса молодцы...но кто-то тут уже высказал, что все было идеально, но как надо бить - все кокорины (хотя мне вспомнился больше Керж.испытываю к нему огромное уважение, но я имею в виду то самое "его" евро)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.