Кьеллини отчитал Бонуччи за разговор с Лионелем Месси по поводу обмена футболками (видео)

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи получил выговор от партнёра по команде Джорджо Кьеллини в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0).По ходу встречи Бонуччи решил обратиться к нападающему каталонцев Лионелю Месси с просьбой обменяться футболками. Кьеллини находился рядом и слегка толкнул партнёра по команде, что-то высказав ему. Бонуччи это не остановило, и футболист всё же спросил Месси: "Лео, мы обменяемся футболками"?После финального свистка обмен футболками состоялся.