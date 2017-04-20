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15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (2)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (2)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (1)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (1)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (12)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (12)
08:22
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Вчера 23:47
"Ювентус" прошел "Барселону" в Лиге чемпионов (17)
"Ювентус" прошел "Барселону" в Лиге чемпионов (17)
Вчера 23:45
"Монако" обыграл "Боруссию" в четвертьфинале ЛЧ (4)
"Монако" обыграл "Боруссию" в четвертьфинале ЛЧ (4)
Вчера 23:19
Глава МЧС посетил с инспекционным визитом "Казань Арену" (2)
Глава МЧС посетил с инспекционным визитом "Казань Арену" (2)
Вчера 21:50
Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (8)
Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (8)
Вчера 21:39
Денис Глушаков: отрыв не давит, это нормальная ситуация (4)
Денис Глушаков: отрыв не давит, это нормальная ситуация (4)
Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе включены в команду недели Лиги чемпионов
УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала.
Команда недели: Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике (все – "Барселона"), Алекс Сандро, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все – "Ювентус"), Тома Лемар, Килиан Мбаппе (все – "Монако"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Марко Ройс ("Боруссия" Д), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Реал").
Команда недели: Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике (все – "Барселона"), Алекс Сандро, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все – "Ювентус"), Тома Лемар, Килиан Мбаппе (все – "Монако"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Марко Ройс ("Боруссия" Д), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Реал").
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