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Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе включены в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала.

Команда недели: Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике (все – "Барселона"), Алекс Сандро, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все – "Ювентус"), Тома Лемар, Килиан Мбаппе (все – "Монако"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Марко Ройс ("Боруссия" Д), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Реал").

Сегодня, 15:28
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