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Молодежные команды "Уфы" и ЦСКА сыграли вничью
В матче 24-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Уфа" и ЦСКА не выявили победителя.
Молодежное первенство. 24 тур
"Уфа" - ЦСКА - 0:0
"Уфа": Ефимов, Дивеев, Хазиев, Тумасян, Абдулавов, Криворог, Егоров, Власов, Зарипов, Надеев, Кутлусурин
ЦСКА: Кырнац, Алибеков, Леонов, Станисавлевич, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Маклаков, Хосонов, Кучаев, Козлов
Молодежное первенство. 24 тур
"Уфа" - ЦСКА - 0:0
"Уфа": Ефимов, Дивеев, Хазиев, Тумасян, Абдулавов, Криворог, Егоров, Власов, Зарипов, Надеев, Кутлусурин
ЦСКА: Кырнац, Алибеков, Леонов, Станисавлевич, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Маклаков, Хосонов, Кучаев, Козлов
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