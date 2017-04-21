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Молодежные команды "Уфы" и ЦСКА сыграли вничью

В матче 24-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Уфа" и ЦСКА не выявили победителя.

Молодежное первенство. 24 тур

"Уфа" - ЦСКА - 0:0

"Уфа": Ефимов, Дивеев, Хазиев, Тумасян, Абдулавов, Криворог, Егоров, Власов, Зарипов, Надеев, Кутлусурин

ЦСКА: Кырнац, Алибеков, Леонов, Станисавлевич, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Маклаков, Хосонов, Кучаев, Козлов
Теги: Уфа ЦСКА
Сегодня, 14:20
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