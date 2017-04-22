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Виталий Мутко: я в восторге от "Лужников", стадион роскошный

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от визита на стадион "Лужники".

"Сейчас посмотрел "Лужники", конечно, я в восторге от стадиона - роскошный.

Я думаю, что это украшение страны, лицо России и футбола. Молодцы. Хочется поблагодарить и Сергея Собянина, и московских строителей", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Лужники
Сегодня, 14:43
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:27) #
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Я был бы в восторге,если бы мутко отдали под суд.
Регистрация: 20.03.2017
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