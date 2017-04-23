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Валерий Петраков: чувствовалось, что силенок не хватает

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о матче 24-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:2).

"Нам чуть-чуть не хватило сил. Но в первом тайме игра по содержанию была намного интереснее. После перерыва стало много ошибок, особенно при переходе из обороны в атаку. Чувствовалось, что силенок не хватает. Ребятами я доволен – Мелиховым, Карымовым. В 19 лет, думаю, провели неплохую игру в премьер-лиге, учитывая их возраст", – сказал Петраков.
Теги: Петраков Томь Оренбург
Сегодня, 14:33
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