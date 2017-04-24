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Соломон Кверквелия: сейчас все мысли о предстоящем дерби с ЦСКА
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия высказался относительно предстоящего дерби с ЦСКА в рамках 25-го тура чемпионата России.
– До финала Кубка России осталось чуть больше недели.
– Сейчас мы активно готовимся к матчу с ЦСКА и ни о чем другом не думаем. Ближайшая игра всегда самая важная, – сказал грузинский легионер. – Что касается тренировок, они стали более легкими из-за плотного графика. Тем не менее, не скажу, что график сложный. Мы хорошо готовы физически, а матчи – это и есть лучшие тренировки.
– Как в команде восприняли новость о травме Чорлуки?
– Нам будет тяжело без Ведрана. Это не просто центральный защитник, а капитан, который всегда бьется за команду. Остается только пожелать Чорлуке скорейшего выздоровления. Хорошо, что у нас длинная скамейка запасных. Потеря Чорлуки ощутима, но мы должны справиться. Конечно, я теперь чувствую особую ответственность.
– ЦСКА идет на втором месте, у вас скоро финал Кубка России. Мотивация армейцев будет выше?
– Мотивация у нас хорошая. Отрыв от четвертого места небольшой. Нужно набирать максимум очков и подниматься выше. Обидно, что сыграли вничью с "Амкаром", но это сделает нас только сильнее.
– Какие сильные стороны выделите у ЦСКА?
– У них неплохая линия обороны, классный вратарь, да и вся команда очень сильна. Опасаться стоит всех. ЦСКА идет вторым и сохраняет шансы на чемпионство. Нам предстоит сложный матч. Дерби – это всегда что-то особенное.
ФК "Локомотив"
– До финала Кубка России осталось чуть больше недели.
– Сейчас мы активно готовимся к матчу с ЦСКА и ни о чем другом не думаем. Ближайшая игра всегда самая важная, – сказал грузинский легионер. – Что касается тренировок, они стали более легкими из-за плотного графика. Тем не менее, не скажу, что график сложный. Мы хорошо готовы физически, а матчи – это и есть лучшие тренировки.
– Как в команде восприняли новость о травме Чорлуки?
– Нам будет тяжело без Ведрана. Это не просто центральный защитник, а капитан, который всегда бьется за команду. Остается только пожелать Чорлуке скорейшего выздоровления. Хорошо, что у нас длинная скамейка запасных. Потеря Чорлуки ощутима, но мы должны справиться. Конечно, я теперь чувствую особую ответственность.
– ЦСКА идет на втором месте, у вас скоро финал Кубка России. Мотивация армейцев будет выше?
– Мотивация у нас хорошая. Отрыв от четвертого места небольшой. Нужно набирать максимум очков и подниматься выше. Обидно, что сыграли вничью с "Амкаром", но это сделает нас только сильнее.
– Какие сильные стороны выделите у ЦСКА?
– У них неплохая линия обороны, классный вратарь, да и вся команда очень сильна. Опасаться стоит всех. ЦСКА идет вторым и сохраняет шансы на чемпионство. Нам предстоит сложный матч. Дерби – это всегда что-то особенное.
ФК "Локомотив"
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