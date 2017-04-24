Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Соломон Кверквелия: сейчас все мысли о предстоящем дерби с ЦСКА

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия высказался относительно предстоящего дерби с ЦСКА в рамках 25-го тура чемпионата России.

– До финала Кубка России осталось чуть больше недели.

– Сейчас мы активно готовимся к матчу с ЦСКА и ни о чем другом не думаем. Ближайшая игра всегда самая важная, – сказал грузинский легионер. – Что касается тренировок, они стали более легкими из-за плотного графика. Тем не менее, не скажу, что график сложный. Мы хорошо готовы физически, а матчи – это и есть лучшие тренировки.

– Как в команде восприняли новость о травме Чорлуки?

– Нам будет тяжело без Ведрана. Это не просто центральный защитник, а капитан, который всегда бьется за команду. Остается только пожелать Чорлуке скорейшего выздоровления. Хорошо, что у нас длинная скамейка запасных. Потеря Чорлуки ощутима, но мы должны справиться. Конечно, я теперь чувствую особую ответственность.

– ЦСКА идет на втором месте, у вас скоро финал Кубка России. Мотивация армейцев будет выше?

– Мотивация у нас хорошая. Отрыв от четвертого места небольшой. Нужно набирать максимум очков и подниматься выше. Обидно, что сыграли вничью с "Амкаром", но это сделает нас только сильнее.

– Какие сильные стороны выделите у ЦСКА?

– У них неплохая линия обороны, классный вратарь, да и вся команда очень сильна. Опасаться стоит всех. ЦСКА идет вторым и сохраняет шансы на чемпионство. Нам предстоит сложный матч. Дерби – это всегда что-то особенное.

ФК "Локомотив"
Теги: Кверквелия Локомотив
Сегодня, 12:50
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Егор Болотовукий (Сегодня, 13:16) #
  • -3
  •  (3)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.c o m
Регистрация: 23.04.2017
№1 Написал: serega_user (Сегодня, 12:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Главное чтоб Еськов не испортил матч.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.