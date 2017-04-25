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Алексей Еськов: конечно, переживаю, неприятно все это слышать

Арбитр Алексей Еськов, отсудивший игру премьер-лиги "Зенит" – "Урал" (2:0), поделился эмоциями от матча.

– После матча поднялся большой шум – депутат Госдумы из Екатеринбурга собирается сделать запрос в РФС о судействе матча, президент "Урала" Григорий Иванов планирует добиваться, "чтобы арбитра отстранили вообще". Как вы к этому относитесь?

– А как я могу реагировать? Конечно, неприятно все это слышать. Я всю жизнь в футболе, вырос в спортивной семье, отец у меня заслуженный тренер, дядя играл. Конечно, когда люди делают такие заявления о моем отстранении, то возникают определенные переживания.

Решения по ходу встречи принимал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА – и по карточкам, и по единоборствам выдерживал линию: если обратите внимание, в первом тайме практически не было фолов. Если я ошибаюсь, то не скрываю этого. Все живые люди. Если в каком-либо матче допустил промах, не стесняюсь сказать: "Извините, был не прав".

– Есть ли за что предъявить претензии к самому себе по игре в Петербурге? Приняли бы другие решения, вернись все назад?

– Конечно, переживаю. Человек не железный, работа сложная. Но в судействе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения – если бы да кабы. Нет черновика, все на чистовик. И готовимся профессионально, и работу выполняем так же, – цитирует Еськова "СЭ".
Теги: Еськов
Сегодня, 10:53
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13
(2)
№13 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 11:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бородач
Ты Еськов на Урал на весь насрал,да и не только, на всю Рассею наложил,ради того чтобы угодить богатеям,где совесть твоя была?? да и вообще есть ли она у тебя?

Я так понимаю за текстом подпись СТЕПАШИН??? Подписаться совесть не позволила?


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№12 Написал: 120220 (Сегодня, 11:20) #
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online
Болеет за:
«Урал»
У человека совести нет напрочь
Регистрация: 29.07.2008
№11 Написал: SP-M (Сегодня, 11:20) #
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online

Цитата: Red_Dragon
КОНЕЧНО, ПЕРЕЖИВАЮ, НЕПРИЯТНО ВСЕ ЭТО СЛЫШАТЬ-сказал Еськов, садясь в свой новый самолет smile


если бы судил профессионально - то работал бы на матчах ЧМ ЧЕ ЛЧ. а так - ты редиска не хороший человек
Регистрация: 10.02.2017
№10 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 11:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA-180505
Дурачек,если самоуважение есть,сам уйди!Тем более по этому кадру часто вопросы возникали.

вопросы возникали у тебя? по этому уходить? от тебя жена еще не ушла? нет к ней вопросов?)))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А он считает что судил эту игру на отлично scream
Зачем пытаются покойника( зенит) вытащить за уши из могилы?

Это чемпионат они провалили на 100%. Для чего эти скандалы?
И так чемпионат помойка


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 11:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
Конечно сложная- тем угоди-этим угоди, с этих бабосы возьми- с тех возьми. А задница то одна, как- то крутиться надо...


хорошо языком молотить когда на тебя за клевету (уголовная статья) в суд не подадут.... прям душа раскрывается, на человека на клеветать.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
так на вопрос и не ответил уродец!В топку его и таких как он судей,пусть молодые судят хуже не будет.
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 11:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дурачек,если самоуважение есть,сам уйди!Тем более по этому кадру часто вопросы возникали.
Регистрация: 24.10.2007
№5 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 11:12) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
КОНЕЧНО, ПЕРЕЖИВАЮ, НЕПРИЯТНО ВСЕ ЭТО СЛЫШАТЬ-сказал Еськов, садясь в свой новый самолет smile
Регистрация: 18.03.2017
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:09) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Советую всем вместе с Карпиным и Хусаиновым, прочими ....ознакомиться с полной версией этого интервью.
Регистрация: 15.12.2013
№3 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 11:08) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Ты Еськов на Урал на весь насрал,да и не только, на всю Рассею наложил,ради того чтобы угодить богатеям,где совесть твоя была?? да и вообще есть ли она у тебя?


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 10:57) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Краснодар»
ну так признай, что ошибся, делов то
а то папа, дядя, семья спортивная
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:56) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
...Конечно, переживаю. Человек не железный, работа сложная...

Конечно сложная- тем угоди-этим угоди, с этих бабосы возьми- с тех возьми. А задница то одна, как- то крутиться надо...
Регистрация: 23.11.2009
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