Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Фернандиньо: тех, кто захватил "Донбасс Арену", можно назвать террористами

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо прокомментировал национализацию "Донбасс Арены" властями самопровозглашенной ДНР.

"Это был один из самых красивых стадионов в стране. Мы можем назвать их террористами. Они пришли в город, захватили там и другие крупные здания", – сказал Фернандиньо.

Чемпионат
Теги: Фернандиньо Шахтер
Сегодня, 11:59
Напечатать
7
(6)
№7 Написал: Саня1589 (Сегодня, 12:45) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Br.Li
Дебил,с промытыми мозгами! Они всю свою жизнь жили на этой земле! А вот те кто пришли на их землю,действительно...

чем они отличаются от боевиков в чечне???
в чечне также хотели независимости и также воевали местные с федералами...
и тот же хаттаб и масхадов ни чем не отличаются от гиви и мотора...
и закончили одинаково...
Регистрация: 27.01.2017
№6 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:29) #
  • +5
  •  (7)
online

Ты это еще про сожжённых в Одессе скажи , упырок...
Регистрация: 21.09.2015
№5 Написал: XERX - (Сегодня, 12:18) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: checkmate
Они и есть террористы и бандиты.

Иннах от сюда,бандерлог епаный!!!
Регистрация: 23.05.2009
№4 Написал: Br.Li (Сегодня, 12:16) #
  • +8
  •  (10)

Цитата: Фернандиньо
Мы можем назвать их террористами.Они пришли в город, захватили там и другие крупные здания
Дебил,с промытыми мозгами! Они всю свою жизнь жили на этой земле! А вот те кто пришли на их землю,действительно...
Регистрация: 21.08.2014
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:13) #
  • +12
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
про таких "людей" можно смело говорить безмозглая обезьяна!


--------------------
меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:11) #
  • +14
  •  (16)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Они там родились и живут, а настоящие бандиты разрушили и аэропорт и стадион.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: checkmate (Сегодня, 12:01) #
  • -19
  •  (21)
online

Они и есть террористы и бандиты.
Регистрация: 21.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.