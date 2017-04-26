Фернандиньо: тех, кто захватил "Донбасс Арену", можно назвать террористами

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо прокомментировал национализацию "Донбасс Арены" властями самопровозглашенной ДНР."Это был один из самых красивых стадионов в стране. Мы можем назвать их террористами. Они пришли в город, захватили там и другие крупные здания", – сказал Фернандиньо.