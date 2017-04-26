Вадим Скрипченко: не хватило сегодня эмоций

Наставник "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко прокомментировал поражение в матче 25-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:2).



"Не хватило сегодня эмоций. Обе команды играли через два дня на третий. Тем не менее в первые 15-20 минут у нас были три потенциально опасных момента. Если бы сыграли чуть-чуть по-другому – лучше бы обработали мяч, например… А затем мы отдали инициативу сопернику, начали терять мячи в середине поля. После стандарта счет стал 0:1, и соперник перехватил преимущество. А во втором тайме ничего не получилось", – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш Футбол".