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Дейвидас Шемберас: "Спартак" наконец-то вышел из многолетней комы
Экс-защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас высказался относительно предстоящего дерби со «Спартаком» в 26-м туре РФПЛ.
– «Спартак» очень здорово выглядит. Красно-белые, наверное, заслужили чемпионство. Но дерби всегда стоит особняком. Армейцев не может устроить ничья. Этот матч вызывает у меня огромнейший интерес. В прошлые годы мог даже не смотреть дерби – заранее знал результат. А сейчас много вопросов без ответа.
– Приведем одну вашу цитату однолетней давности: «Игра «Спартака» вызывает смех». А сейчас – уважение?
– Красно-белые выглядят здорово, и сейчас их есть за что уважать. И это нормально. Нужно быть объективным. Это совсем другая команда по сравнению с предыдущими годами. Раньше только одни слова шли, разговоры. Мол, мы сильные, всех порвем. А на деле… Теперь у «Спартака» есть дух победителя.
– И вам не завидно?
– Нет, о чем вы говорите? Приятно, что «Спартак» наконец-то вышел из многолетней комы. И теперь достойно может бороться с ЦСКА и «Зенитом». Раньше в стране было две команды топ-уровня, теперь третья появилась. Это большой плюс для всего российского футбола.
– К какому результату вы склоняетесь?
– Конечно, буду болеть за ЦСКА. Но внутри что-то подсказывает, что будет все же ничья. Допустим, 1:1.
– А если ЦСКА выиграет, допускаете, что армейцы в итоге достанут «Спартак» в золотой гонке?
– Хочется в это верить. Но, думаю, в этом сезоне сложно догнать «Спартак». Красно-белые демонстрируют такую игру и такой дух! Тяжело их обогнать. Скорее всего, они уже не упустят чемпионство. Хотя я желаю золота ЦСКА, – цитирует Шембераса "СЭ".
– «Спартак» очень здорово выглядит. Красно-белые, наверное, заслужили чемпионство. Но дерби всегда стоит особняком. Армейцев не может устроить ничья. Этот матч вызывает у меня огромнейший интерес. В прошлые годы мог даже не смотреть дерби – заранее знал результат. А сейчас много вопросов без ответа.
– Приведем одну вашу цитату однолетней давности: «Игра «Спартака» вызывает смех». А сейчас – уважение?
– Красно-белые выглядят здорово, и сейчас их есть за что уважать. И это нормально. Нужно быть объективным. Это совсем другая команда по сравнению с предыдущими годами. Раньше только одни слова шли, разговоры. Мол, мы сильные, всех порвем. А на деле… Теперь у «Спартака» есть дух победителя.
– И вам не завидно?
– Нет, о чем вы говорите? Приятно, что «Спартак» наконец-то вышел из многолетней комы. И теперь достойно может бороться с ЦСКА и «Зенитом». Раньше в стране было две команды топ-уровня, теперь третья появилась. Это большой плюс для всего российского футбола.
– К какому результату вы склоняетесь?
– Конечно, буду болеть за ЦСКА. Но внутри что-то подсказывает, что будет все же ничья. Допустим, 1:1.
– А если ЦСКА выиграет, допускаете, что армейцы в итоге достанут «Спартак» в золотой гонке?
– Хочется в это верить. Но, думаю, в этом сезоне сложно догнать «Спартак». Красно-белые демонстрируют такую игру и такой дух! Тяжело их обогнать. Скорее всего, они уже не упустят чемпионство. Хотя я желаю золота ЦСКА, – цитирует Шембераса "СЭ".
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