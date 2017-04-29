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Команда легенд "Барселоны" победила "Реал", Роналдиньо сделал три голевых паса

"Барселона" добилась победы над "Реалом" в матче легенд.

Встреча состоялась в столице Ливана Бейруте в присутствии 38 тысяч зрителей и завершилась победой бывших игроков каталонского клуба со счетом 3:2.

У сине-гранатовых забивали Людовик Жюли (2) и Симау Саброза, а три голевые передачи сделал Роналдиньо. В составе мадридцев отличились Фернандо Санс и Хави Герреро.

30 июня команда легенд "Барселоны" на стадионе "Камп Ноу" сыграет с легендами "Манчестер Юнайтед".
Теги: Барселона Реал
Сегодня, 10:12
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