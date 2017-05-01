Виталий Кафанов: Медведеву попасть в сборную России будет тяжело

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов после победы над «Амкаром» в очередном матче чемпионата России (1:0) отметил, что голкиперу ''Ростова'' Никите Медведеву будет трудно попасть в национальную команду из-за высокой конкуренции.



- В последнее время много вратарей в РФПЛ демонстрируют качественную игру - Артем Ребров, Саша Беленов. Поэтому, кандидатов в сборную в России много и получить вызов туда не настолько просто. Акинфеев сейчас номер один, нужно только определить второго и третьего вратаря. Вообще, я рад, что Медведев показывает надежную игру. Дай Бог, чтобы так продолжалось. Конечно, у него еще будут падения. Но главное, чтобы он улучшал свое мастерство после этих ошибок.



У Никиты есть слабые места?



- Они имеются у каждого голкипера. Не скажу вам, однако, Медведев о них знает, работает над такими компонентами.



Успехи могут привести к звездной болезни. Это относится к Никите?



- В нашей команде особенно не возвысишься. мы -тренеры, да и ребята все обсудим, подскажем.



Вы по дружески обнимали Медведева после игры..



- Я очень рад за Никиту. Ему стоит понимать, что это только начало его жизни. Пока он ничего не достиг. История знает много вратарей, которые выступали хорошо, а затем пропадали. Главное, чтобы Медведев не оказался в их ряду.



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