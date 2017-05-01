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Никита Симонян: "Спартак" – чемпион?". Футбол – такая штука, что все может случиться
Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал победу "Спартака" над ЦСКА (2:1) в рамках 26-го тура премьер-лиги.
"Честно говоря, долго еще перебирал моменты игры. Спал плохо. Да до сих пор еще все в голове. Говорить о титуле пока подождем. Футбол – такая штука, что все может случиться. "Спартак" – чемпион!" кричать будем позже, когда станем недосягаемыми для соперников.
ЦСКА начал сильнее, но футбол идет не 15-20 минут, а 90. Чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону. После того как армейцы сравняли счет, было тревожно. У них всплеск эмоций произошел, тем более забили на исходе тайма.
Я всегда говорю, что нужно играть аккуратнее – без фолов. И Комбарову незачем было фолить на фланге. Тем более зная, что на втором этаже ЦСКА играет прилично за счет братьев Березуцких. Так и случилось.
Хорошо, что переломили ход матча во втором тайме. Ну и сказалась мудрость Карреры, который приберег к дерби Адриано и Зе Луиша, дав им сыграть по тайму", - сказал ветеран "Спартака".
"Честно говоря, долго еще перебирал моменты игры. Спал плохо. Да до сих пор еще все в голове. Говорить о титуле пока подождем. Футбол – такая штука, что все может случиться. "Спартак" – чемпион!" кричать будем позже, когда станем недосягаемыми для соперников.
ЦСКА начал сильнее, но футбол идет не 15-20 минут, а 90. Чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону. После того как армейцы сравняли счет, было тревожно. У них всплеск эмоций произошел, тем более забили на исходе тайма.
Я всегда говорю, что нужно играть аккуратнее – без фолов. И Комбарову незачем было фолить на фланге. Тем более зная, что на втором этаже ЦСКА играет прилично за счет братьев Березуцких. Так и случилось.
Хорошо, что переломили ход матча во втором тайме. Ну и сказалась мудрость Карреры, который приберег к дерби Адриано и Зе Луиша, дав им сыграть по тайму", - сказал ветеран "Спартака".
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