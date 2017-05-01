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Никита Симонян: "Спартак" – чемпион?". Футбол – такая штука, что все может случиться

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал победу "Спартака" над ЦСКА (2:1) в рамках 26-го тура премьер-лиги.

"Честно говоря, долго еще перебирал моменты игры. Спал плохо. Да до сих пор еще все в голове. Говорить о титуле пока подождем. Футбол – такая штука, что все может случиться. "Спартак" – чемпион!" кричать будем позже, когда станем недосягаемыми для соперников.

ЦСКА начал сильнее, но футбол идет не 15-20 минут, а 90. Чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону. После того как армейцы сравняли счет, было тревожно. У них всплеск эмоций произошел, тем более забили на исходе тайма.

Я всегда говорю, что нужно играть аккуратнее – без фолов. И Комбарову незачем было фолить на фланге. Тем более зная, что на втором этаже ЦСКА играет прилично за счет братьев Березуцких. Так и случилось.

Хорошо, что переломили ход матча во втором тайме. Ну и сказалась мудрость Карреры, который приберег к дерби Адриано и Зе Луиша, дав им сыграть по тайму", - сказал ветеран "Спартака".
Теги: Симонян Спартак ЦСКА
Сегодня, 15:55
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(2)
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Никита Симонян: "Спартак" – чемпион?...да ну нах".


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:59) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Даже старые прожженные свиньи стали суеверными, с такой поганой командой. А что говорить про простых, не племенных свиней, дышать бояца.... angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:36) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да в жизни не поверю, что такая Команда протабанит чемпионство!!!!!
Я это уже после бомжей говорил...
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 16:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
У нас на Томь наверняка больше соберется чем вчера армейцев пришло


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№1 Написал: Valdesi0878014993 (Сегодня, 16:05) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да, Каррево вообще молодец! Отличный мотиватор, да и тренер хороший! Очень надеюсь, что все будет! 16 лет ждали...
Регистрация: 1.05.2017
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