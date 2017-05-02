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Сергей Веденеев: может, надо в "Зенит" Денниса Родмана пригласить? Он научит родину любить
Ветеран "Зенита" Сергей Веденеев высказал мнение об игре команды в выездной встрече 26-го тура РФПЛ с "Томью" (2:0).
"Если что и радует, то второе место "Зенита" в таблице. А что до матча, то невнятная игра команды Луческу не новость. Три очка, которые завоевал "Зенит" в матче с аутсайдером, входили в разряд "плановых". Где ещё их набрать, как не в трёх последних матчах с "Уралом", "Оренбургом" и "Томью".
Впрочем, в каждом из них, на удивление, была своя интрига. Вот и вчера победили с натугой… Надеялся, что хотя бы в Томске игроки "Зенита" воспрянут духом, отойдут от стереотипа, который у них выработался этой весной.
Пока футболистам "Зенита", надо, наверное, хотя бы немного почитать про знаменитого баскетболиста Денниса Родмана — обладателя пяти чемпионских перстней в НБА. Напомню, что перед каждым сезоном он для того, чтобы найти мотивацию, ставил перед собой новые статистические рубежи. Например сделать не менее 20 подборов, в которых он был особенно силён, в каждом матче.
А какие задачи поставил перед собой Александр Кокорин? Как он настраивается на каждую следующую игру так, чтобы сыграть в полную силу и заставить бояться соперника? Как с этим у других игроков «Зенита»? Они ждут, что их настроит тренер? Или что президент клуба выпишет дополнительные премиальные?
Понятно, что в карьере каждого спортсмена наступает некий депрессивный момент. Когда он понимает, что всё в жизни хорошо, место в составе гарантировано, что большая зарплата меньше не станет. Когда перестаёт выделяться адреналин перед игрой. Но есть ещё такое понятие, как "ответственность профессионала".
Сейчас настал период, когда как раз об этом и должны задуматься футболисты "Зенита". Может быть, надо в "Зенит" Денниса Родмана пригласить? Он научит родину любить..." - цитирует Веденеева "Спорт уик-энд".
"Если что и радует, то второе место "Зенита" в таблице. А что до матча, то невнятная игра команды Луческу не новость. Три очка, которые завоевал "Зенит" в матче с аутсайдером, входили в разряд "плановых". Где ещё их набрать, как не в трёх последних матчах с "Уралом", "Оренбургом" и "Томью".
Впрочем, в каждом из них, на удивление, была своя интрига. Вот и вчера победили с натугой… Надеялся, что хотя бы в Томске игроки "Зенита" воспрянут духом, отойдут от стереотипа, который у них выработался этой весной.
Пока футболистам "Зенита", надо, наверное, хотя бы немного почитать про знаменитого баскетболиста Денниса Родмана — обладателя пяти чемпионских перстней в НБА. Напомню, что перед каждым сезоном он для того, чтобы найти мотивацию, ставил перед собой новые статистические рубежи. Например сделать не менее 20 подборов, в которых он был особенно силён, в каждом матче.
А какие задачи поставил перед собой Александр Кокорин? Как он настраивается на каждую следующую игру так, чтобы сыграть в полную силу и заставить бояться соперника? Как с этим у других игроков «Зенита»? Они ждут, что их настроит тренер? Или что президент клуба выпишет дополнительные премиальные?
Понятно, что в карьере каждого спортсмена наступает некий депрессивный момент. Когда он понимает, что всё в жизни хорошо, место в составе гарантировано, что большая зарплата меньше не станет. Когда перестаёт выделяться адреналин перед игрой. Но есть ещё такое понятие, как "ответственность профессионала".
Сейчас настал период, когда как раз об этом и должны задуматься футболисты "Зенита". Может быть, надо в "Зенит" Денниса Родмана пригласить? Он научит родину любить..." - цитирует Веденеева "Спорт уик-энд".
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