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Сергей Веденеев: может, надо в "Зенит" Денниса Родмана пригласить? Он научит родину любить

Ветеран "Зенита" Сергей Веденеев высказал мнение об игре команды в выездной встрече 26-го тура РФПЛ с "Томью" (2:0).

"Если что и радует, то второе место "Зенита" в таблице. А что до матча, то невнятная игра команды Луческу не новость. Три очка, которые завоевал "Зенит" в матче с аутсайдером, входили в разряд "плановых". Где ещё их набрать, как не в трёх последних матчах с "Уралом", "Оренбургом" и "Томью".

Впрочем, в каждом из них, на удивление, была своя интрига. Вот и вчера победили с натугой… Надеялся, что хотя бы в Томске игроки "Зенита" воспрянут духом, отойдут от стереотипа, который у них выработался этой весной.

Пока футболистам "Зенита", надо, наверное, хотя бы немного почитать про знаменитого баскетболиста Денниса Родмана — обладателя пяти чемпионских перстней в НБА. Напомню, что перед каждым сезоном он для того, чтобы найти мотивацию, ставил перед собой новые статистические рубежи. Например сделать не менее 20 подборов, в которых он был особенно силён, в каждом матче.

А какие задачи поставил перед собой Александр Кокорин? Как он настраивается на каждую следующую игру так, чтобы сыграть в полную силу и заставить бояться соперника? Как с этим у других игроков «Зенита»? Они ждут, что их настроит тренер? Или что президент клуба выпишет дополнительные премиальные?

Понятно, что в карьере каждого спортсмена наступает некий депрессивный момент. Когда он понимает, что всё в жизни хорошо, место в составе гарантировано, что большая зарплата меньше не станет. Когда перестаёт выделяться адреналин перед игрой. Но есть ещё такое понятие, как "ответственность профессионала".

Сейчас настал период, когда как раз об этом и должны задуматься футболисты "Зенита". Может быть, надо в "Зенит" Денниса Родмана пригласить? Он научит родину любить..." - цитирует Веденеева "Спорт уик-энд".
Теги: Веденеев Зенит
Сегодня, 09:59
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4
(0)
№4 Написал: mustang (Сегодня, 10:29) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
зениту нужно пройти очищение пердивом
Регистрация: 23.12.2015
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"Какие задачи ставит перед собой Кокорин....", У него мысли кого бы подключить ,чтобы права на вождение вернули, а вы Футбол, отпуск не за горами.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:17) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Складывается впечатление, что для игроков Зенита тренер уже не авторитет. Они ждут, когда сам Миллер будет заходить в раздевалку перед матчем и их мотивировать.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 10:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем так далеко ходить? Сережу Горлуковича пригласите вместо хохлов, цыган и молдаван, и все будут бегать как ужаленные.....))))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
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