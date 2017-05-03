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Виталий Денисов: cлишком устал на этом финале

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов после победы (2:0) над «Уралом» в финале Кубка России рассказал, почему во второй половине встречи железнодорожники стали действовать намного эффективней, а также вспомнил, какой из трёх выигранных кубков для него самый значимый.

— Мы хорошо подготовились к этой игре, на собрании посмотрели видео. К тому же Палыч сделал кое-какие акценты на конкретных игроков и некоторые ситуации. Первый тайм был нервозный, более аккуратный. Мы, конечно, боялись играть в открытый футбол. Ошибка была чревата проигрышем. В перерыве тренером были внесены небольшие коррективы в действия футболистов, в том числе и в мои. Где-то надо было играть чуть быстрее, где-то играть не по флангу, делать длинную передачу на Ари, где-то надо было смещаться в середину поля, кому-то больше идти в обыгрыш. Мы выполнили установку тренера. Трофей у нас!


— Какой из трёх выигранных кубков для вас самый запоминающийся?

— Второй и третий. В первом я сыграл только две игры. Во втором пропустил только один матч. Но в Астрахани финал для меня был по накалу, конечно, сильнее. Тогда я допустил ошибку и Владислав Игнатьев забил гол. Спасибо Ведрану Чорлуке, он поддержал меня в сложный момент. В третий раз я завоевал Кубок от и до. Это важнейшие трофеи в моей карьере.

— Сейчас, когда я беру у вас интервью в раздевалке все веселятся, а вы как-то спокойно сидите. Неужели не хочется прыгать и обливать всех шампанским?

— Я просто слишком устал психологически за эту встречу. Перенервничал. В конце наорался, но сейчас я возьму трофей и всё веселье начнётся!

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Локомотив
Сегодня, 01:08
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