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Никита Симонян: в ситуации с дракой я бы отметил Гильерме - он уводил с поля забияку Ари

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал события на вчерашнем матче финала Кубка России.

– Победа "Локомотива" заслуженная. Юрий Семин сумел после двух поражений в чемпионате мобилизовать своих футболистов на финальный матч. Что касается "Урала", то о причинах такой игры знает Александр Тарханов. Но команда выглядела менее привлекательно в части ведения игры. Может, это "вина" "Локомотива".

– Ждали большего от "Урала"?

– Вот именно, что ждал большего, но "Локомотив" ведь не впервые завоевывает кубок. А у екатеринбуржцев был шанс войти в историю, выиграв трофей. Эту команду надо поблагодарить, она прошла такой путь до финала. В дальнейшем надо стремиться к завоеванию трофеев. "Урал" – симпатичная команда. Нужно не вешать нос и двигаться дальше.

– Концовка не подпортила впечатление от матча?

– Всякое бывает. Немножко эмоции перехлестнули. В этой ситуации я бы отметил Гильерме. Он просто молодец, потому что взял этого забияку Ари и уводил его с поля, успокаивая. В конце концов, думаю, он его успокоил.

В каждой команде должны быть такие футболисты, у которых эмоции не перехлестывают через край, как это случилось с теми игроками, которые ввязались в драку. Гильерме был одним из тех, кто пытался всех успокоить. Он оказался самым хладнокровным игроком на поле.

СЭ
Теги: Симонян Локомотив Урал
Сегодня, 14:55
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:50) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Гильерме добротный игрок и поведение его адекватное,многим игрокам нужно поучиться у него выдержки,а то превратили футбол в бойню,90 минут пешком ходят,а 10 минут морды друг другу бьют..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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