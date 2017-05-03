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Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
Никита Симонян: в ситуации с дракой я бы отметил Гильерме - он уводил с поля забияку Ари
Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал события на вчерашнем матче финала Кубка России.
– Победа "Локомотива" заслуженная. Юрий Семин сумел после двух поражений в чемпионате мобилизовать своих футболистов на финальный матч. Что касается "Урала", то о причинах такой игры знает Александр Тарханов. Но команда выглядела менее привлекательно в части ведения игры. Может, это "вина" "Локомотива".
– Ждали большего от "Урала"?
– Вот именно, что ждал большего, но "Локомотив" ведь не впервые завоевывает кубок. А у екатеринбуржцев был шанс войти в историю, выиграв трофей. Эту команду надо поблагодарить, она прошла такой путь до финала. В дальнейшем надо стремиться к завоеванию трофеев. "Урал" – симпатичная команда. Нужно не вешать нос и двигаться дальше.
– Концовка не подпортила впечатление от матча?
– Всякое бывает. Немножко эмоции перехлестнули. В этой ситуации я бы отметил Гильерме. Он просто молодец, потому что взял этого забияку Ари и уводил его с поля, успокаивая. В конце концов, думаю, он его успокоил.
В каждой команде должны быть такие футболисты, у которых эмоции не перехлестывают через край, как это случилось с теми игроками, которые ввязались в драку. Гильерме был одним из тех, кто пытался всех успокоить. Он оказался самым хладнокровным игроком на поле.
СЭ
– Победа "Локомотива" заслуженная. Юрий Семин сумел после двух поражений в чемпионате мобилизовать своих футболистов на финальный матч. Что касается "Урала", то о причинах такой игры знает Александр Тарханов. Но команда выглядела менее привлекательно в части ведения игры. Может, это "вина" "Локомотива".
– Ждали большего от "Урала"?
– Вот именно, что ждал большего, но "Локомотив" ведь не впервые завоевывает кубок. А у екатеринбуржцев был шанс войти в историю, выиграв трофей. Эту команду надо поблагодарить, она прошла такой путь до финала. В дальнейшем надо стремиться к завоеванию трофеев. "Урал" – симпатичная команда. Нужно не вешать нос и двигаться дальше.
– Концовка не подпортила впечатление от матча?
– Всякое бывает. Немножко эмоции перехлестнули. В этой ситуации я бы отметил Гильерме. Он просто молодец, потому что взял этого забияку Ари и уводил его с поля, успокаивая. В конце концов, думаю, он его успокоил.
В каждой команде должны быть такие футболисты, у которых эмоции не перехлестывают через край, как это случилось с теми игроками, которые ввязались в драку. Гильерме был одним из тех, кто пытался всех успокоить. Он оказался самым хладнокровным игроком на поле.
СЭ
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