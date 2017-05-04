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Гендиректор "Карпат": новый формат УПЛ породит коррупцию в украинском футболе

Генеральный директор "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий раскритиковал новый формат чемпионата Украины, который вступит в силу со следующего сезона.

"Я категорически против нового формата и не вижу в нём никакого позитива. Одна команда может провести 32 тура, занять итоговое 10-е место в турнирной таблице, а потом проиграть один матч плей-офф и таким образом перечеркнуть всю работу. Разве это не смешно, если 10-я команда вылетит, а 11-я останется в элите?

К тому же матчи плей-офф породят коррупцию в украинском футболе, они дадут дополнительно обогатиться судьям. Нечестные представители клубов завезут деньги арбитрам, они сделают игру и помогут остаться в элите. А вылетит команда, которая не работает с судьями.

К тому же я считаю, что такая большая страна, как Украина, должна иметь 16 команд. Тем более что такой вариант отстаивали "Динамо", "Карпаты", "Волынь" и ряд других клубов.

Но что делать, если в Премьер-лиге и в федерации сидят люди, которые неправильно управляют футболом? Могу предположить, что они изменят формат уже через полгода", - цитирует гендиректора "Плюс спорт".
Теги: Карпаты
Сегодня, 11:11
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(1)
№2 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 12:12) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да,всем плевать на футбол в Украине.
Регистрация: 4.08.2012
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
матчи плей-офф породят коррупцию в украинском футболе

Замечательная фраза, особенно - выделенное слово.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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