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Гендиректор "Карпат": новый формат УПЛ породит коррупцию в украинском футболе
Генеральный директор "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий раскритиковал новый формат чемпионата Украины, который вступит в силу со следующего сезона.
"Я категорически против нового формата и не вижу в нём никакого позитива. Одна команда может провести 32 тура, занять итоговое 10-е место в турнирной таблице, а потом проиграть один матч плей-офф и таким образом перечеркнуть всю работу. Разве это не смешно, если 10-я команда вылетит, а 11-я останется в элите?
К тому же матчи плей-офф породят коррупцию в украинском футболе, они дадут дополнительно обогатиться судьям. Нечестные представители клубов завезут деньги арбитрам, они сделают игру и помогут остаться в элите. А вылетит команда, которая не работает с судьями.
К тому же я считаю, что такая большая страна, как Украина, должна иметь 16 команд. Тем более что такой вариант отстаивали "Динамо", "Карпаты", "Волынь" и ряд других клубов.
Но что делать, если в Премьер-лиге и в федерации сидят люди, которые неправильно управляют футболом? Могу предположить, что они изменят формат уже через полгода", - цитирует гендиректора "Плюс спорт".
"Я категорически против нового формата и не вижу в нём никакого позитива. Одна команда может провести 32 тура, занять итоговое 10-е место в турнирной таблице, а потом проиграть один матч плей-офф и таким образом перечеркнуть всю работу. Разве это не смешно, если 10-я команда вылетит, а 11-я останется в элите?
К тому же матчи плей-офф породят коррупцию в украинском футболе, они дадут дополнительно обогатиться судьям. Нечестные представители клубов завезут деньги арбитрам, они сделают игру и помогут остаться в элите. А вылетит команда, которая не работает с судьями.
К тому же я считаю, что такая большая страна, как Украина, должна иметь 16 команд. Тем более что такой вариант отстаивали "Динамо", "Карпаты", "Волынь" и ряд других клубов.
Но что делать, если в Премьер-лиге и в федерации сидят люди, которые неправильно управляют футболом? Могу предположить, что они изменят формат уже через полгода", - цитирует гендиректора "Плюс спорт".
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