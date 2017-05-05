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Дмитрий Кузнецов: Грасия более спокоен, не в моральном плане, а в плане контракта

Тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов рассказал, что имеется неопределенность по поводу его будущего в клубе, а также будущего главного тренера Хави Грасии. Напомним, контракт с испанским специалистом действует до 2020 года.

"Никогда нельзя быть уверенным в своем будущем, особенно когда ты тренер. А у меня контракт и вовсе 31 мая заканчивается. Пока мне никто ничего не предлагал.

Останется ли Грасия? Я думаю, он более спокоен, чем я. Не в моральном плане, а в плане контракта. Если с ним вдруг решат завершить сотрудничество, думаю, все понимают, какие хорошие у него отступные", - цитируют Кузнецова "Известия".
Теги: Грасия Кузнецов Рубин
Сегодня, 15:50
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