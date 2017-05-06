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Райан Гиггз: посещал психиатра, чтобы привыкнуть к жизни без футбола
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Уэльса Райан Гиггз признался, что испытал сложности в жизни без футбола.
"Вся моя жизнь крутилась вокруг "Манчестер Юнайтед" в течение 28 лет. Когда моя карьера игрока, а затем и тренера в "МЮ" подошла к концу прошлым летом, я был на важном этапе перемен в моей профессиональной и личной жизни.
Я принял решение посетить психиатра, чтобы научиться, как лучше с этим справиться, и некоторые предложенные идеи помогли мне адаптироваться к новой жизни без футбола", - цитирует Гиггза "Газета.ru" со ссылкой на Mirror.
"Вся моя жизнь крутилась вокруг "Манчестер Юнайтед" в течение 28 лет. Когда моя карьера игрока, а затем и тренера в "МЮ" подошла к концу прошлым летом, я был на важном этапе перемен в моей профессиональной и личной жизни.
Я принял решение посетить психиатра, чтобы научиться, как лучше с этим справиться, и некоторые предложенные идеи помогли мне адаптироваться к новой жизни без футбола", - цитирует Гиггза "Газета.ru" со ссылкой на Mirror.
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