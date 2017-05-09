Официально: Дик Адвокат и Рууд Гуллит назначены в сборную Голландии

Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат назначен наставником сборной Нидерландов.На этом посту Адвокат сменил Данни Блинда, уволенного 26 марта. Помощником специалиста назначен возглавлявший в 2011 году грозненский "Терек" Рууд Гуллит.Ранее Адвокат возглавлял сборную Нидерландов в 2002–2004 годах. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы – 2004.