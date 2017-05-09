Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Официально: Дик Адвокат и Рууд Гуллит назначены в сборную Голландии

Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат назначен наставником сборной Нидерландов.

На этом посту Адвокат сменил Данни Блинда, уволенного 26 марта. Помощником специалиста назначен возглавлявший в 2011 году грозненский "Терек" Рууд Гуллит.

Ранее Адвокат возглавлял сборную Нидерландов в 2002–2004 годах. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы – 2004.

Газета.ru
Теги: Адвокат Сборная Голландии
Сегодня, 12:15
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:39) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: mustang
не хорошо он от нас ушел
удачи желать не буду

От вас никто хорошо не уходил.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
похоже не увидим мы Голландию в России на ЧМ worried


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: mustang (Сегодня, 13:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
не хорошо он от нас ушел
удачи желать не буду
Регистрация: 23.12.2015
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:48) #
  • -1
  •  (3)
online

Это личная оценка . Она не обязана совпадать с общепринятой и редакцией.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 12:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: yuri
Хорошая новость. Удачи Дику.

и чего тут хорошего?что он до конца добьет эту сборную?ну тогда да, удачи
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (6)
online

Хорошая новость. Удачи Дику.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.