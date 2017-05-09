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Евгений Левченко: Адвокат и Гуллит - не лучший тандем

Бывший полузащитник "Витесса", "Спарты" и "Гронингена" Евгений Левченко прокомментировал назначение экс главного тренера "Зенита" Дика Адвоката на аналогичную должность в сборную Голландии.

"Это очень странное решение. Его принимали, как многие считают, в горячке. Многие тренеры просто отказались возглавить команду. Рональд Куман, например. Решение по Дику Адвокату, на мой взгляд, является не лучшим. В Голландии мнения разделились: с одной стороны, Адвокат опытный тренер с жесткой рукой, способный объединить команду.

Другие вполне разумно вспоминают, что ему почти 70 лет. В этом возрасте сложно сохранить все свои качества. Я скептически отношусь к этому назначению. Тем более, Адвокат будет работать с Рудом Гуллитом. Это не лучший тандем. Особенно вопросы вызывает кандидатура Гуллита. Он нигде не смог ничего показать в качестве тренера. Поэтому сложно рассчитывать на какой-то результат при всех нынешних раскладах", — цитирует Левченко "Спорту День за Днем".
Теги: Левченко
Сегодня, 17:19
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