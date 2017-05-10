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Дик Адвокат: я никого не умолял на коленях, чтобы получить работу в сборной Голландии

Новый главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат прокомментировал прокомментировал свое назначение. И. о. директора Жан-Поль Декоссо ранее сообщил, что Адвокат подал заявку о работе через посредников.

"Это нонсенс. Я ничего не подавал и не умолял на коленях, чтобы получить эту работу. У меня не было желания стать тренером сборной, и я даже не видел себя в качестве реального кандидата.

Если бы они нашли кого-то другого, то нет проблем. Но этого не произошло, они выбрали меня", - цитирует Адвоката De Telegraaf.
Теги: Адвокат Сборная Голландии
Сегодня, 15:32
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№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
офигенно мотивированного тренера взяли, я не хочу, но меня заставили!
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:50) #
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Достойный ответ маленького генерала.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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