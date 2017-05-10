Дик Адвокат: я никого не умолял на коленях, чтобы получить работу в сборной Голландии

Новый главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат прокомментировал прокомментировал свое назначение. И. о. директора Жан-Поль Декоссо ранее сообщил, что Адвокат подал заявку о работе через посредников.



"Это нонсенс. Я ничего не подавал и не умолял на коленях, чтобы получить эту работу. У меня не было желания стать тренером сборной, и я даже не видел себя в качестве реального кандидата.



Если бы они нашли кого-то другого, то нет проблем. Но этого не произошло, они выбрали меня", - цитирует Адвоката De Telegraaf.