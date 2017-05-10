Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:44
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (16)
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (16)
08:40
Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (44)
Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (44)
Вчера 23:40
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Вчера 23:37
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (7)
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (7)
Дик Адвокат: я никого не умолял на коленях, чтобы получить работу в сборной Голландии
Новый главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат прокомментировал прокомментировал свое назначение. И. о. директора Жан-Поль Декоссо ранее сообщил, что Адвокат подал заявку о работе через посредников.
"Это нонсенс. Я ничего не подавал и не умолял на коленях, чтобы получить эту работу. У меня не было желания стать тренером сборной, и я даже не видел себя в качестве реального кандидата.
Если бы они нашли кого-то другого, то нет проблем. Но этого не произошло, они выбрали меня", - цитирует Адвоката De Telegraaf.
"Это нонсенс. Я ничего не подавал и не умолял на коленях, чтобы получить эту работу. У меня не было желания стать тренером сборной, и я даже не видел себя в качестве реального кандидата.
Если бы они нашли кого-то другого, то нет проблем. Но этого не произошло, они выбрали меня", - цитирует Адвоката De Telegraaf.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.