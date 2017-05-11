"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ

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Со званием чемпиона в нынешнем сезоне все стало ясно в прошлое воскресенье, но за все остальные позиции, кроме последней, борьба продолжится до 30-го тура. Rusfootball.info детально разбирает шансы команд на попадание в еврокубки, на сохранение прописки в Премьер-Лиге и на попадание в стыковые матчи.
Перед заключительным отрезком чемпионата ЦСКА формально имеет перед "Зенитом" фору в 1 очко, но фактически, чтобы быть выше "армейцев", "питерцам" нужно будет обязательно обгонять их по сумме набранных турнирных баллов. Ведь если команды будут равны по этому показателю, то в дело вступят дополнительные параметры, по которым столичный клуб опередит питерский. Количество побед у них на данный момент одинаковое и может быть разным только в случае, когда "Зенит" выиграет 1 и проиграет 2 матча, а ЦСКА все три встречи закончит вничью. Поэтому в расчет стоит брать следующий показатель - результаты игр между собой. В этом сезоне претенденты на второе место оба раза разошлись миром, но "армейцы" будут выше за счет гола, забитого на "Петровском".
Что касается расписания оставшихся матчей, то оно опять-таки скорее говорит за преимущество команды Гончаренко. Во-первых, она проведет на одну домашнюю встречу больше, а во-вторых, среди ее соперников будут клубы из нижней части таблицы. Наиболее сложным, пожалуй, стоит считать визит в Казань, но вряд ли лучше всех играющие на выезде "армейцы" будут шокированы заряженностью на победу не совсем мотивированного "Рубина". У "Зенита" календарь менее лояльный - сначала гостевой матч с празднующими 75-летний юбилей и активно борющимися за выживание "Крыльями", затем встреча пока не понятно на каком питерском стадионе против главного претендента на четвертое место, дающее право сыграть в Лиге Европы, и в завершении всего поездка в столицу, где "питерцев" всегда готов обыграть кто-то из местных клубов - в данном случае "Локомотив".
С учетом того, что кубок в этом сезоне взял находящийся в середине таблицы "Локомотив", в чемпионате осталось только два места, которые позволят сыграть в Лиге Европы. Одно из них займет проигравший в паре ЦСКА - "Зенит", а вот за другое борьба пойдет сразу между тремя клубами. Пожалуй, фаворитом в ней является "Краснодар", и такой вывод можно сделать не только по количеству набранных очков. "Быки" неделю назад проиграли, но для них это поражение оказалось первым в весенней части сезона. Подопечные Шалимова находятся в неплохой форме и, очевидно, сделают все, чтобы удержать четвертую строчку.
Впрочем, если "краснодарцы" допустят осечку, а "Терек" и "Ростов" будут исключительно побеждать, то в случае равенства очков выше окажется кто-то из них. У "грозненцев" преимущество по количеству побед над всеми конкурентами, у "ростовчан" - будет только над "Краснодаром". При этом календарь причудливым образом сложился так, что из всех девяти матчей в этой категории только один будет домашним для претендента на Лигу Европы. В этой связи, думается, что еще ни разу не побеждавшей за пределами Ростова-на-Дону команде Бердыева будет очень сложно оказаться выше конкурентов. Впрочем, у "Краснодара" и "Терека" в соперниках будут "Зенит" и "Спартак" соответственно, что слегка снижает и их шансы.
В последнем блоке мы рассмотрим как борьбу за прямое сохранение прописки в Премьер-Лиге, так и борьбу за стыки и право избежать прямого вылета в ФНЛ. На данный момент в безопасной зоне находятся "Анжи" и "Урал". Чтобы сохранить 11-е и 12-е места, им необходимо набрать по итогам сезона 35 очков. Это, конечно, при условии, что остальные клубы выиграют все свои матчи. Интересно, что между собой в трех оставшихся турах никто из участвующих в борьбе за выживание не сыграет, а потому все будет решаться в заочном споре.
Самая сложная ситуация, пожалуй, у идущего в зоне прямого вылета в ФНЛ "Арсенала". Ему предстоит сыграть с чемпионами России этого и прошлого сезонов - ЦСКА и "Спартаком", и только в игре против "Амкара" подопечные Кирьякова могут надеяться забрать достаточно простые три очка. "Оренбург" дважды сыграет дома против не самых грозных "Уфы" и "Ростова", при этом мы помним, что именно в домашних матчах команда Евдокимова особенно сильна. "Крылья" ждет сложная встреча с "Зенитом", но зато в последних турах их соперниками будут вылетевшая "Томь" и к тому времени уже рискующий лишиться шансов на попадание в Лигу Европы "Терек". То есть можно сказать, что в Самаре и в Оренбурге закладываются как минимум на 6 очков в оставшейся части сезона.
В этой связи необходимо изыскать шансы на несколько набранных турнирных баллов для "Анжи" и "Урала". Пожалуй, вряд ли "махачкалинцы" буду фаворитом в выездной встрече с ЦСКА, но в гостях против "Уфы" и дома против "Ростова" вполне могут пополнить свою копилку. Екатеринбуржский клуб также в мае успеет сгонять в Уфу, но, помимо этого, проведет два подряд домашних матча - против "Краснодара" и против "Локомотива". Думается, "шмелям" будет не просто ни против одних, ни против других, ведь "быки" сами мотивированы до предела, а "железнодорожники" вряд ли забыли, чем закончился финал кубка России и что с некоторыми игроками обещали сделать в Екатеринбурге.
Фото: RT на русском
Иван Долинин, Rusfootball.info
Борьба за Лигу Чемпионов
ЦСКА - 15 побед, 8 ничьих, 4 поражения, 53 очка
"Зенит" - 15 побед, 7 ничьих, 5 поражений, 52 очка
Оставшиеся матчи ЦСКА: "Арсенал" (дома), "Рубин" (в гостях), "Анжи" (дома)
Оставшиеся матчи "Зенита": "КС" (в гостях), "Краснодар" (дома), "Локомотив" (в гостях)
ЦСКА - 15 побед, 8 ничьих, 4 поражения, 53 очка
"Зенит" - 15 побед, 7 ничьих, 5 поражений, 52 очка
Оставшиеся матчи ЦСКА: "Арсенал" (дома), "Рубин" (в гостях), "Анжи" (дома)
Оставшиеся матчи "Зенита": "КС" (в гостях), "Краснодар" (дома), "Локомотив" (в гостях)
Перед заключительным отрезком чемпионата ЦСКА формально имеет перед "Зенитом" фору в 1 очко, но фактически, чтобы быть выше "армейцев", "питерцам" нужно будет обязательно обгонять их по сумме набранных турнирных баллов. Ведь если команды будут равны по этому показателю, то в дело вступят дополнительные параметры, по которым столичный клуб опередит питерский. Количество побед у них на данный момент одинаковое и может быть разным только в случае, когда "Зенит" выиграет 1 и проиграет 2 матча, а ЦСКА все три встречи закончит вничью. Поэтому в расчет стоит брать следующий показатель - результаты игр между собой. В этом сезоне претенденты на второе место оба раза разошлись миром, но "армейцы" будут выше за счет гола, забитого на "Петровском".
Что касается расписания оставшихся матчей, то оно опять-таки скорее говорит за преимущество команды Гончаренко. Во-первых, она проведет на одну домашнюю встречу больше, а во-вторых, среди ее соперников будут клубы из нижней части таблицы. Наиболее сложным, пожалуй, стоит считать визит в Казань, но вряд ли лучше всех играющие на выезде "армейцы" будут шокированы заряженностью на победу не совсем мотивированного "Рубина". У "Зенита" календарь менее лояльный - сначала гостевой матч с празднующими 75-летний юбилей и активно борющимися за выживание "Крыльями", затем встреча пока не понятно на каком питерском стадионе против главного претендента на четвертое место, дающее право сыграть в Лиге Европы, и в завершении всего поездка в столицу, где "питерцев" всегда готов обыграть кто-то из местных клубов - в данном случае "Локомотив".
Борьба за Лигу Европы
"Краснодар" - 11 побед, 12 ничьих, 4 поражения, 45 очков
"Терек" - 12 побед, 6 ничьих, 9 поражений, 42 очка
"Ростов" - 11 побед, 9 ничьих, 7 поражений, 42 очка
Оставшиеся матчи "Краснодара": "Урал" (в гостях), "Зенит" (в гостях), "Томь" (в гостях)
Оставшиеся матчи "Терека": "Томь" (в гостях), "Спартак" (в гостях), "КС" (в гостях)
Оставшиеся матчи "Ростова": "Рубин" (дома), "Анжи" (в гостях), "Оренбург" (в гостях)
"Краснодар" - 11 побед, 12 ничьих, 4 поражения, 45 очков
"Терек" - 12 побед, 6 ничьих, 9 поражений, 42 очка
"Ростов" - 11 побед, 9 ничьих, 7 поражений, 42 очка
Оставшиеся матчи "Краснодара": "Урал" (в гостях), "Зенит" (в гостях), "Томь" (в гостях)
Оставшиеся матчи "Терека": "Томь" (в гостях), "Спартак" (в гостях), "КС" (в гостях)
Оставшиеся матчи "Ростова": "Рубин" (дома), "Анжи" (в гостях), "Оренбург" (в гостях)
С учетом того, что кубок в этом сезоне взял находящийся в середине таблицы "Локомотив", в чемпионате осталось только два места, которые позволят сыграть в Лиге Европы. Одно из них займет проигравший в паре ЦСКА - "Зенит", а вот за другое борьба пойдет сразу между тремя клубами. Пожалуй, фаворитом в ней является "Краснодар", и такой вывод можно сделать не только по количеству набранных очков. "Быки" неделю назад проиграли, но для них это поражение оказалось первым в весенней части сезона. Подопечные Шалимова находятся в неплохой форме и, очевидно, сделают все, чтобы удержать четвертую строчку.
Впрочем, если "краснодарцы" допустят осечку, а "Терек" и "Ростов" будут исключительно побеждать, то в случае равенства очков выше окажется кто-то из них. У "грозненцев" преимущество по количеству побед над всеми конкурентами, у "ростовчан" - будет только над "Краснодаром". При этом календарь причудливым образом сложился так, что из всех девяти матчей в этой категории только один будет домашним для претендента на Лигу Европы. В этой связи, думается, что еще ни разу не побеждавшей за пределами Ростова-на-Дону команде Бердыева будет очень сложно оказаться выше конкурентов. Впрочем, у "Краснодара" и "Терека" в соперниках будут "Зенит" и "Спартак" соответственно, что слегка снижает и их шансы.
Борьба за выживание
"Анжи" - 7 побед, 9 ничьих, 11 поражений, 30 очков
"Урал" - 8 побед, 5 ничьих, 14 поражений, 29 очков
"Оренбург" - 6 побед, 8 ничьих, 13 поражений, 26 очков
"Крылья Советов" - 5 побед, 10 ничьих, 12 поражений, 25 очков
"Арсенал" - 6 побед, 6 ничьих, 15 поражений, 24 очка
Оставшиеся матчи "Анжи": "Уфа" (в гостях), "Ростов" (в дома), ЦСКА (в гостях)
Оставшиеся матчи "Урала": "Краснодар" (дома), "Локомотив" (дома), "Уфа" (в гостях)
Оставшиеся матчи "Оренбурга": "Локомотив" (в гостях), "Уфа" (дома), "Ростов" (дома)
Оставшиеся матчи "Крыльев Советов": "Зенит" (дома), "Томь" (в гостях), "Терек" (дома)
Оставшиеся матчи "Арсенала": ЦСКА (в гостях), "Амкар" (дома), "Спартак" (дома)
"Анжи" - 7 побед, 9 ничьих, 11 поражений, 30 очков
"Урал" - 8 побед, 5 ничьих, 14 поражений, 29 очков
"Оренбург" - 6 побед, 8 ничьих, 13 поражений, 26 очков
"Крылья Советов" - 5 побед, 10 ничьих, 12 поражений, 25 очков
"Арсенал" - 6 побед, 6 ничьих, 15 поражений, 24 очка
Оставшиеся матчи "Анжи": "Уфа" (в гостях), "Ростов" (в дома), ЦСКА (в гостях)
Оставшиеся матчи "Урала": "Краснодар" (дома), "Локомотив" (дома), "Уфа" (в гостях)
Оставшиеся матчи "Оренбурга": "Локомотив" (в гостях), "Уфа" (дома), "Ростов" (дома)
Оставшиеся матчи "Крыльев Советов": "Зенит" (дома), "Томь" (в гостях), "Терек" (дома)
Оставшиеся матчи "Арсенала": ЦСКА (в гостях), "Амкар" (дома), "Спартак" (дома)
В последнем блоке мы рассмотрим как борьбу за прямое сохранение прописки в Премьер-Лиге, так и борьбу за стыки и право избежать прямого вылета в ФНЛ. На данный момент в безопасной зоне находятся "Анжи" и "Урал". Чтобы сохранить 11-е и 12-е места, им необходимо набрать по итогам сезона 35 очков. Это, конечно, при условии, что остальные клубы выиграют все свои матчи. Интересно, что между собой в трех оставшихся турах никто из участвующих в борьбе за выживание не сыграет, а потому все будет решаться в заочном споре.
Самая сложная ситуация, пожалуй, у идущего в зоне прямого вылета в ФНЛ "Арсенала". Ему предстоит сыграть с чемпионами России этого и прошлого сезонов - ЦСКА и "Спартаком", и только в игре против "Амкара" подопечные Кирьякова могут надеяться забрать достаточно простые три очка. "Оренбург" дважды сыграет дома против не самых грозных "Уфы" и "Ростова", при этом мы помним, что именно в домашних матчах команда Евдокимова особенно сильна. "Крылья" ждет сложная встреча с "Зенитом", но зато в последних турах их соперниками будут вылетевшая "Томь" и к тому времени уже рискующий лишиться шансов на попадание в Лигу Европы "Терек". То есть можно сказать, что в Самаре и в Оренбурге закладываются как минимум на 6 очков в оставшейся части сезона.
В этой связи необходимо изыскать шансы на несколько набранных турнирных баллов для "Анжи" и "Урала". Пожалуй, вряд ли "махачкалинцы" буду фаворитом в выездной встрече с ЦСКА, но в гостях против "Уфы" и дома против "Ростова" вполне могут пополнить свою копилку. Екатеринбуржский клуб также в мае успеет сгонять в Уфу, но, помимо этого, проведет два подряд домашних матча - против "Краснодара" и против "Локомотива". Думается, "шмелям" будет не просто ни против одних, ни против других, ведь "быки" сами мотивированы до предела, а "железнодорожники" вряд ли забыли, чем закончился финал кубка России и что с некоторыми игроками обещали сделать в Екатеринбурге.
Фото: RT на русском
Иван Долинин, Rusfootball.info
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