"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ

Борьба за Лигу Чемпионов

ЦСКА - 15 побед, 8 ничьих, 4 поражения, 53 очка

"Зенит" - 15 побед, 7 ничьих, 5 поражений, 52 очка

Оставшиеся матчи ЦСКА: "Арсенал" (дома), "Рубин" (в гостях), "Анжи" (дома)

Оставшиеся матчи "Зенита": "КС" (в гостях), "Краснодар" (дома), "Локомотив" (в гостях)

Борьба за Лигу Европы

"Краснодар" - 11 побед, 12 ничьих, 4 поражения, 45 очков

"Терек" - 12 побед, 6 ничьих, 9 поражений, 42 очка

"Ростов" - 11 побед, 9 ничьих, 7 поражений, 42 очка

Оставшиеся матчи "Краснодара": "Урал" (в гостях), "Зенит" (в гостях), "Томь" (в гостях)

Оставшиеся матчи "Терека": "Томь" (в гостях), "Спартак" (в гостях), "КС" (в гостях)

Оставшиеся матчи "Ростова": "Рубин" (дома), "Анжи" (в гостях), "Оренбург" (в гостях)

Борьба за выживание

"Анжи" - 7 побед, 9 ничьих, 11 поражений, 30 очков

"Урал" - 8 побед, 5 ничьих, 14 поражений, 29 очков

"Оренбург" - 6 побед, 8 ничьих, 13 поражений, 26 очков

"Крылья Советов" - 5 побед, 10 ничьих, 12 поражений, 25 очков

"Арсенал" - 6 побед, 6 ничьих, 15 поражений, 24 очка

Оставшиеся матчи "Анжи": "Уфа" (в гостях), "Ростов" (в дома), ЦСКА (в гостях)

Оставшиеся матчи "Урала": "Краснодар" (дома), "Локомотив" (дома), "Уфа" (в гостях)

Оставшиеся матчи "Оренбурга": "Локомотив" (в гостях), "Уфа" (дома), "Ростов" (дома)

Оставшиеся матчи "Крыльев Советов": "Зенит" (дома), "Томь" (в гостях), "Терек" (дома)

Оставшиеся матчи "Арсенала": ЦСКА (в гостях), "Амкар" (дома), "Спартак" (дома)