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Юрий Семин: сказал Еременко, что ничего не изменить

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию, в которой оказался полузащитник ЦСКА Роман Ерёменко, дисквалифицированный на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов с "Байером" (2:2).

"Отношение ко всему этому негативное, тут даже вопросов нет. Выход я вижу один – все, кто связан с футболом – игроки, тренеры, руководители разных уровней, – должны опережать события. А для этого надо в большей степени обладать знаниями и информацией вокруг данной проблемы, постоянно вести разъяснительную работу с игроками, делать акцент на последствиях для карьеры. Есть некоторые виды допинга, которые никак не влияют на состояние футболиста. Но тот взял, что-то не то съел либо от незнания выпил не ту таблетку – и всё. Нужен более тщательный контроль.

Что касается Ерёменко, ни разу не замечал за ним в «Динамо» хоть намека на то, чтобы он там что-то покурил. Как и другие ребята. Да, могли загулять, но чтобы какая-то склонность к чему-то наркотическому, то и близко не было. Ерёменко же в какой-то момент, похоже, потерял бдительность и осторожность. Я с ним уже потом виделся, сказал, что изменить ничего нельзя, раз это случилось. Нужно собрать в кулак всю волю, достойно пройти этот этап и думать, что ничего ещё не закончено, можно будет ещё поиграть, главное – всё правильно для этого сделать", — цитирует Сёмина Gazeta.ua.
Теги: Семин Еременко
Сегодня, 18:49
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№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 19:02) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Но тот взял, что-то не то съел либо от незнания выпил не ту таблетку – и всё. Нужен более тщательный контроль
Так то Шпалыч правильно говорит,но только все как всегда,жареный петух в зад клюнул,начали репу чесать,а раньше надеялись что проскочит?Не проскочило.
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:58) #
  • -2
  •  (10)
online

Ну Шпалыч, тебя второй день плющит! То ЛЕ он возьмет, то "не замечал". Сам же про загулы сказал! Как бы ты там заметил?! Сам бы разве что если ему дорожку насыпал... И уж извини, в ДырКе полкоманды как была, так и есть - епанутые на всю башку, тот же Алиев, Рыбка у тебя немного поиграл, Ярмоленко этот укушеный - такое впечатление, что они со шприцом в вене родились!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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