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Юрий Семин: сказал Еременко, что ничего не изменить
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию, в которой оказался полузащитник ЦСКА Роман Ерёменко, дисквалифицированный на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов с "Байером" (2:2).
"Отношение ко всему этому негативное, тут даже вопросов нет. Выход я вижу один – все, кто связан с футболом – игроки, тренеры, руководители разных уровней, – должны опережать события. А для этого надо в большей степени обладать знаниями и информацией вокруг данной проблемы, постоянно вести разъяснительную работу с игроками, делать акцент на последствиях для карьеры. Есть некоторые виды допинга, которые никак не влияют на состояние футболиста. Но тот взял, что-то не то съел либо от незнания выпил не ту таблетку – и всё. Нужен более тщательный контроль.
Что касается Ерёменко, ни разу не замечал за ним в «Динамо» хоть намека на то, чтобы он там что-то покурил. Как и другие ребята. Да, могли загулять, но чтобы какая-то склонность к чему-то наркотическому, то и близко не было. Ерёменко же в какой-то момент, похоже, потерял бдительность и осторожность. Я с ним уже потом виделся, сказал, что изменить ничего нельзя, раз это случилось. Нужно собрать в кулак всю волю, достойно пройти этот этап и думать, что ничего ещё не закончено, можно будет ещё поиграть, главное – всё правильно для этого сделать", — цитирует Сёмина Gazeta.ua.
"Отношение ко всему этому негативное, тут даже вопросов нет. Выход я вижу один – все, кто связан с футболом – игроки, тренеры, руководители разных уровней, – должны опережать события. А для этого надо в большей степени обладать знаниями и информацией вокруг данной проблемы, постоянно вести разъяснительную работу с игроками, делать акцент на последствиях для карьеры. Есть некоторые виды допинга, которые никак не влияют на состояние футболиста. Но тот взял, что-то не то съел либо от незнания выпил не ту таблетку – и всё. Нужен более тщательный контроль.
Что касается Ерёменко, ни разу не замечал за ним в «Динамо» хоть намека на то, чтобы он там что-то покурил. Как и другие ребята. Да, могли загулять, но чтобы какая-то склонность к чему-то наркотическому, то и близко не было. Ерёменко же в какой-то момент, похоже, потерял бдительность и осторожность. Я с ним уже потом виделся, сказал, что изменить ничего нельзя, раз это случилось. Нужно собрать в кулак всю волю, достойно пройти этот этап и думать, что ничего ещё не закончено, можно будет ещё поиграть, главное – всё правильно для этого сделать", — цитирует Сёмина Gazeta.ua.
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