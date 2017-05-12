Игроки "Терека" постреляли из оружия в учебном центре спецназа (видео)

Игроки "Терека" в четверг побывали в Международном учебном центре Сил специального назначения в Гудермесе, информирует пресс-служба грозненцев.Футболисты и сотрудники клуба прослушали информацию об учебном центре, после чего направились в тир, где под наблюдением инструкторов постреляли по мишеням из разного вида оружия.