Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игроки "Терека" постреляли из оружия в учебном центре спецназа (видео)

Игроки "Терека" в четверг побывали в Международном учебном центре Сил специального назначения в Гудермесе, информирует пресс-служба грозненцев.

Футболисты и сотрудники клуба прослушали информацию об учебном центре, после чего направились в тир, где под наблюдением инструкторов постреляли по мишеням из разного вида оружия.

ВИДЕО - здесь

Теги: Терек
Сегодня, 09:17
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Almaz (Сегодня, 09:32) #
  • -1
  •  (1)

Это святое
Регистрация: 29.07.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.