Никита Симонян похвалил Леонида Федуна и поздравил с чемпионством

Первый вице-президент РФС, легенда красно-белых Никита Симонян поздравил президента "Спартака" Леонида Федуна с чемпионством.



"Дорогой Леонид Арнольдович! - говорится в тексте поздравительного письма, направленного в клуб. - Спустя 16 лет "Спартак" вновь завоевал "золото" Чемпионата России по футболу, доказав свое превосходство над основными конкурентами в очных дуэлях.



Игра команды в этом сезоне доставляла подлинное удовольствие. Красно-белые играли со страстью, демонстрировали запредельную волю к победе, что отличало “Спартак” и в самые лучшие времена. Рад, что вместе с миллионами болельщиков стал свидетелем возвращения родного для меня клуба на высшую ступень пьедестала почета.



Высоко ценю Ваши усилия по развитию и поддержанию клуба. Уверен, что обретение командой своего дома - стадиона "Открытие Арена" - стало одной из важнейших составляющих большой победы. От всей души желанию новых успехов и процветания ФК "Спартак"!".