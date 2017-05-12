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13:41
ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
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11:58
Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд (1)
Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд (1)
11:00
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ (2)
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ (2)
05:50
Сергея Карасева переведут в ФНЛ? (4)
Сергея Карасева переведут в ФНЛ? (4)
00:11
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (5)
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (5)
Никита Симонян похвалил Леонида Федуна и поздравил с чемпионством
Первый вице-президент РФС, легенда красно-белых Никита Симонян поздравил президента "Спартака" Леонида Федуна с чемпионством.
"Дорогой Леонид Арнольдович! - говорится в тексте поздравительного письма, направленного в клуб. - Спустя 16 лет "Спартак" вновь завоевал "золото" Чемпионата России по футболу, доказав свое превосходство над основными конкурентами в очных дуэлях.
Игра команды в этом сезоне доставляла подлинное удовольствие. Красно-белые играли со страстью, демонстрировали запредельную волю к победе, что отличало “Спартак” и в самые лучшие времена. Рад, что вместе с миллионами болельщиков стал свидетелем возвращения родного для меня клуба на высшую ступень пьедестала почета.
Высоко ценю Ваши усилия по развитию и поддержанию клуба. Уверен, что обретение командой своего дома - стадиона "Открытие Арена" - стало одной из важнейших составляющих большой победы. От всей души желанию новых успехов и процветания ФК "Спартак"!".
"Дорогой Леонид Арнольдович! - говорится в тексте поздравительного письма, направленного в клуб. - Спустя 16 лет "Спартак" вновь завоевал "золото" Чемпионата России по футболу, доказав свое превосходство над основными конкурентами в очных дуэлях.
Игра команды в этом сезоне доставляла подлинное удовольствие. Красно-белые играли со страстью, демонстрировали запредельную волю к победе, что отличало “Спартак” и в самые лучшие времена. Рад, что вместе с миллионами болельщиков стал свидетелем возвращения родного для меня клуба на высшую ступень пьедестала почета.
Высоко ценю Ваши усилия по развитию и поддержанию клуба. Уверен, что обретение командой своего дома - стадиона "Открытие Арена" - стало одной из важнейших составляющих большой победы. От всей души желанию новых успехов и процветания ФК "Спартак"!".
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