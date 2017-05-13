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Дэвид Мойес: "Сандерленду" нужны большие изменения
Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в матче против "Суонси" (0:2) в тридцать седьмом туре АПЛ.
"Все сегодня видели, что "Сандерленду" нужны большие изменения. Нам надо серьезно изменить состав. И об этом все знают. Пикфорд был фантастическим, но он не может один тянуть всю команду. Мы потеряли двух игроков из-за травм. Первый гол "Суонси" стал определяющим", - передает его слова ВВС.
"Все сегодня видели, что "Сандерленду" нужны большие изменения. Нам надо серьезно изменить состав. И об этом все знают. Пикфорд был фантастическим, но он не может один тянуть всю команду. Мы потеряли двух игроков из-за травм. Первый гол "Суонси" стал определяющим", - передает его слова ВВС.
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