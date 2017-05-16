Георгий Мелкадзе: конечно, я не имел права говорить такое в адрес судьи

Форвард "Спартака-2" Георгий Мелкадзе, ставший одним из героев сезона ФНЛ, подчеркнул, что сожалеет о сказанных словах в адрес арбитров после матча 34-го тура ФНЛ с "Тосно" (1:1).– В первую очередь есть желание извиниться перед уважаемыми судьями за допущенное высказывание. Произнес эту фразу в пылу, не подумав. Всегда с большим уважением и почтением относился к работе футбольных арбитров, мне очень жаль, что я произнес эти слова.После финального свистка был раздосадован некоторыми решениями рефери, отчего и допустил это высказывание, чего, конечно, не имел права делать.