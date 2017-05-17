Журналист Артур Каратай: Кононов согласился возглавить "Терек" летом

Журналист Артур Каратай в своем твиттере сообщил, что экс-наставник "Краснодара" Олег Кононов возглавит "Терек"."Олег Кононов дал согласие возглавить "Терек" летом. Он приведёт с собой в клуб тренера вратарей и испанского специалиста по физподготовке. Иса Байтиев останется в тренерском штабе. Перед Кононовым поставлена задача занять место, которое позволит "Тереку" играть в еврокубках", - написал Каратай.