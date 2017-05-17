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Журналист Артур Каратай: Кононов согласился возглавить "Терек" летом

Журналист Артур Каратай в своем твиттере сообщил, что экс-наставник "Краснодара" Олег Кононов возглавит "Терек".

"Олег Кононов дал согласие возглавить "Терек" летом. Он приведёт с собой в клуб тренера вратарей и испанского специалиста по физподготовке. Иса Байтиев останется в тренерском штабе. Перед Кононовым поставлена задача занять место, которое позволит "Тереку" играть в еврокубках", - написал Каратай.
Теги: Кононов Терек
Сегодня, 17:20
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15
(2)
№15 Написал: Бриг (Сегодня, 19:08) #
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Болеет за:
«Краснодар»
..Хотя Рахимов, вроде не плохо сезон провел..летом посмотрим
Регистрация: 21.11.2016
№14 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 18:21) #
  • +1
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: voldemar
Кононов летом возглавит и узбекский Пахтакор и казахский Кайрат,тепрь и Терек,многостаночник однако.

smile Куда только не прочат Кононова,а результат будет таким - на матч ТВ своим заунывным голоском умничать по окончании матчей.
Регистрация: 20.02.2013
№13 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: МАРТ
ты оскорбляешь НАРОД.

Народ оскорбить невозможно - например, Мацуева или Гергиева -это говорят только фашистские лакеи

.ты про футбол?....или язык почесать? "гриша"..
за кого болеешь? может хохол?
Регистрация: 6.09.2013
№12 Написал: grisha (Сегодня, 18:13) #
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Цитата: МАРТ
ты оскорбляешь НАРОД.

Народ оскорбить невозможно - например, Мацуева или Гергиева -это говорят только фашистские лакеи
Регистрация: 19.04.2017
№11 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов летом возглавит и узбекский Пахтакор и казахский Кайрат,тепрь и Терек,многостаночник однако.
Регистрация: 8.05.2017
№10 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:04) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: Saveger
Означает ли это, что Терек сливает предстоящие матчи со Спамом и Крыльями, в которых чеченцам по силам набрать больше очков, чем Краснодар, и получить место в ЕК на следующий сезон?


Именно !
Зверям в кубки нельзя из за хозяина - бандита

..ты оскорбляешь НАРОД...всё допустимо...но ты тролль
Регистрация: 6.09.2013
№9 Написал: grisha (Сегодня, 17:51) #
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Цитата: Saveger
Означает ли это, что Терек сливает предстоящие матчи со Спамом и Крыльями, в которых чеченцам по силам набрать больше очков, чем Краснодар, и получить место в ЕК на следующий сезон?


Именно !
Зверям в кубки нельзя из за хозяина - бандита
Регистрация: 19.04.2017
№8 Написал: EMDM (Сегодня, 17:51) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
А что с нынешним тренером, Рахимовым?
5-е место вроде не самое плохое для Терека...
Регистрация: 24.04.2008
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 17:51) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
Означает ли это, что Терек сливает предстоящие матчи со Спамом и Крыльями, в которых чеченцам по силам набрать больше очков, чем Краснодар, и получить место в ЕК на следующий сезон?

конечно,ведь свою миссию они уже выполнили прибив зенит на чудо стадионе,короче опять заговор Москвы против Питера,шучу а то и правда подумаетеsmile
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: grisha (Сегодня, 17:49) #
  • -1
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Цитата: RJM555
..быть того не может.....брехня

А может кононов дикарём мечтает быть , как все мы в детстве ?
Песни, повязки на кую, пляски вокруг костра - люди на вертеле )))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Означает ли это, что Терек сливает предстоящие матчи со Спамом и Крыльями, в которых чеченцам по силам набрать больше очков, чем Краснодар, и получить место в ЕК на следующий сезон?
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: RJM555 (Сегодня, 17:43) #
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не поверю что ради кононова чеченцы пожертвовали Цуцулаева...........быть того не может.....брехня
Регистрация: 28.02.2010
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (2)
online

Неужели Рахимов плохо провёл этот сезон?
Или у него есть другое предложение, ну, например, возглавить "Краснодар"? flushed
Хотя моё ЛИЧНОЕ мнение: Кононов бы больше подходил "Краснодару". smirk
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: RJM555 (Сегодня, 17:34) #
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  •  (1)

пистапол.......
Регистрация: 28.02.2010
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 17:33) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
а сейчас чего, все..сливаемся.??
1 очко до еврокубков
будем сливать Крыльям в следующем туре..чтоб крылышки помогли в будущем сезоне?)
Регистрация: 19.05.2015
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