Вадим Скрипченко: благодарен парням, что выиграли стратегически важный матч

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Томью" (2:0)."Игра шла по счету, 1:0. Понятно, что было хрупкое преимущество. "Томь" оказывала серьезное сопротивление командам верхней части таблицы. Любой эпизод был чреват тем, что можно было пропустить. Поэтому важно было увеличить преимущество. Удалось в конце это сделать. Но в первом тайме мы имели моменты, чтобы иметь колоссальное преимущество – 3:0, 4:0. Благодарен парням, что выиграли стратегически важный матч", – сказал Скрипченко.