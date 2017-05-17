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Вадим Скрипченко: благодарен парням, что выиграли стратегически важный матч

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Томью" (2:0).

"Игра шла по счету, 1:0. Понятно, что было хрупкое преимущество. "Томь" оказывала серьезное сопротивление командам верхней части таблицы. Любой эпизод был чреват тем, что можно было пропустить. Поэтому важно было увеличить преимущество. Удалось в конце это сделать. Но в первом тайме мы имели моменты, чтобы иметь колоссальное преимущество – 3:0, 4:0. Благодарен парням, что выиграли стратегически важный матч", – сказал Скрипченко.
Теги: Скрипченко Крылья Советов Томь
Сегодня, 17:31
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