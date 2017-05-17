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Квинси Промес и Зе Луиш - в стартовом составе "Спартака" на игру с "Тереком"

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Терека" на матч 29-го тура российской Премьер-Лиги.

"Спартак": Ребров, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Попов, Промес, Зе Луиш.
Теги: Спартак Терек
Сегодня, 18:24
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14
(1)
№14 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:00) #
  • +1
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online

Цитата: maradona72
В это стиле больше клюют на его комменты.
Я не думаю, что он серьезно и в реале так же думает, как и пишет.

А я думаю, что ему да-а-а-авно нужно проверится у невропатолога или даже у психиатра.
ФОБИЯ - это всё таки болезнь, которая, хоть и с трудом, но поддаётся излечению.
Электротоки, там, всякие, душ Шарко...
Регистрация: 6.08.2008
№13 Написал: vit (Сегодня, 18:58) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Круто ошибаешься.

нет не ошибаюсь... у Старика просто интеллект в 10 раз больше чем у блЯсинга... а манера занудства именно спизженна у него.. всех конебомжей именно это и злило... монотонность...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:55) #
  • +1
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Цитата: vit
стиль блессинга... спизжен у Старика... под копирку...

Ой зря! Круто ошибаешься. У Старика был свой супер неподражаемый стиль глумления. От его комментов мимо никто не проходил.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: vit (Сегодня, 18:53) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Под каждый ник у него был свой стиль чесать вола. Остановился на блесинге. В это стиле больше клюют на его комменты.

стиль блессинга... спизжен у Старика... под копирку...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:51) #
  • +4
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Цитата: syamtomov
Ему самому тоже,

Сережа тут давно на сайте. Сменил несколько ников. Под каждый ник у него был свой стиль чесать вола. Остановился на блесинге. В это стиле больше клюют на его комменты.
Я не думаю, что он серьезно и в реале так же думает, как и пишет.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 18:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
обтек значится


да он уж давно штаны ширинкой назад носит))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:42) #
  • +2
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online

Цитата: maradona72
Цитата: syamtomov
Его сильно "торкнуло" после того, как узнал, что Спартак стал чемпионом.

Вот его точно не торкнуло. Он еще до НГ знал, нет он был уверен на 100% , что Спартак станет чемпионом в этом сезоне!

Он не знал, а, как сейчас выражаются, над нами прикалывался по-поводу "Спартак-чемпион".
Ну, кто же знал, что его "приколы" сбудутся?
Ему самому тоже, убеждён, даже в страшных похмельных снах посленовогодних ТАКОЕ не снилось!
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:40) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
О плессинг объявился? А я то думал, что питерская футбольная общественность понесла невосполнимую утрату.... stuck_out_tongue_winking_eye обтек значится...Ну что ж, прими поздравления, что твой горячо любимый клуб стал ЧЕМПИОНОМ СТРАНЫ!!!!!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: syamtomov
Его сильно "торкнуло" после того, как узнал, что Спартак стал чемпионом.

Вот его точно не торкнуло. Он еще до НГ знал, нет он был уверен на 100% , что Спартак станет чемпионом в этом сезоне!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:35) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: maradona72
Цитата: Blessing
И Червиченко первый символический удар по мячу.

Что с тобой , Сережа?

А он уже не СиРожа, а Донна Роза Д Альвадорес из Бразилии!
Его сильно "торкнуло" после того, как узнал, что Спартак стал чемпионом. laughing

Цитата: maradona72
Цитата: syamtomov
А почему Боккетти

Массимо же сказал, дает играть тем, кто мало играл в течении сезона.

Так остальные -то игроки из основы!
Только Таски нет.
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: syamtomov
А почему Боккетти

Массимо же сказал, дает играть тем, кто мало играл в течении сезона.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (2)
online

А почему Боккетти вместо Таски? flushed
Этот КОЗЁЛ же в прошлом матче чуть гол в наши ворота не привёз, споткнувшись на ровном месте? angry
Спасибо Селихову - выручил.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:31) #
  • +6
  •  (6)

Цитата: Blessing
И Червиченко первый символический удар по мячу.

Что с тобой , Сережа?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:29) #
  • -12
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
И Червиченко первый символический удар по мячу.
ИСТИННО заслужил старый, а значит настоящий, спартаковец.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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