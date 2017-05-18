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Полиция не допустила беспорядков во время матча "Спартак" - "Терек"

Полиции удалось обеспечить правопорядок на матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Терек" (3:0), который вчера состоялся на "Открытие Арене", информирует ТАСС.

Сообщается, что все попытки нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Напомним, после игры состоялась церемония награждения "Спартака" чемпионским кубком. Болельщики красно-белых вышли на поле арены и праздновали вместе с командой.
Теги: Спартак Терек
Сегодня, 09:14
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(1)
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:35) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обошлось без провокаций и слава Богу.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 09:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот зачем эту фуню ТАССу надо сообщать, если всё было по обоюдному согласию? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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