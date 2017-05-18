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Владимир Маркин: болельщики "Спартака" злоупотребили доверием, будем разбираться
Председатель Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин считает, что болельщики "Спартака" злоупотребили оказанным им доверием.
Напомним, "Спартак" разрешил болельщикам выйти на поле для участия в праздновании чемпионства, после чего организаторы долго не могли начать церемонию вручения кубка футболистам красно-белых.
"Все не предусмотреть. Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться", - цитирует Маркина "Интерфакс".
Напомним, "Спартак" разрешил болельщикам выйти на поле для участия в праздновании чемпионства, после чего организаторы долго не могли начать церемонию вручения кубка футболистам красно-белых.
"Все не предусмотреть. Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться", - цитирует Маркина "Интерфакс".
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