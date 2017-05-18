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Владимир Маркин: болельщики "Спартака" злоупотребили доверием, будем разбираться

Председатель Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин считает, что болельщики "Спартака" злоупотребили оказанным им доверием.

Напомним, "Спартак" разрешил болельщикам выйти на поле для участия в праздновании чемпионства, после чего организаторы долго не могли начать церемонию вручения кубка футболистам красно-белых.

"Все не предусмотреть. Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться", - цитирует Маркина "Интерфакс".
Теги: Спартак
Сегодня, 09:21
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22
(4)
№22 Написал: sergei23 Самара (Сегодня, 11:14) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
что плохого произошло? Как они злоупотребили доверием? люди вышли праздновать! Решил на прощание оштрафовать "Спартак"? smile
Регистрация: 24.10.2010
№21 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
мля, когда толпа ломанулась я заревел от удовольствия, это было круто))люди реально падали на газон и целовали его, вытирали слёзы, обнимались, братались...

вот, что за утырки этот пост минусуют!?
Регистрация: 23.03.2009
№20 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 11:03) #
  • +4
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online

С одного теплого места выкинули, так он другое нашел. Изображает активность дуболом.
Регистрация: 28.05.2014
№19 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:03) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы разобрался с тем как без диплома отработал некоторое время. Сыскарь херов. Хотя да, болельщики виноваты, что Дворкович провел на стадионе лишнее время. Он наверное обиделся что его там толкнули. Выглядел Аркадий там беззащитно, среди народа)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№18 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Маркин, ты б.л.я больной на всю голову! иди шоу на ТВ веди, идиот!
Регистрация: 23.03.2009
№17 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:31) #
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  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
мля, когда толпа ломанулась я заревел от удовольствия, это было круто))
люди реально падали на газон и целовали его, вытирали слёзы, обнимались, братались...


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№16 Написал: Graf de Boshir Санкт-Петербург (Сегодня, 10:26) #
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  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Когда нибудь идиотизм запретов и угроз в этой стране закончится? Сами больные на всю отмороженную башку и людей стараетесь под свои понятия подвести? Где ещё прикажете людям выражать свои эмоции? Или надо было спрашивать разрешения в мэрии? Да пошли вы сами знаете куда. Я не болельщик Спартака,но их понимаю. В 2007 году Зенит стал чемпионом в Раменском и болелы выбежали на поле,порвали сетку ворот на сувениры и никто не стал визжать.
Регистрация: 26.08.2015
№15 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 10:25) #
  • -1
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Цитата: Sergey Nasirov_2
Sandr_71,
Нет,но быть более разумными! Вместо праздника,получили стадо.

вместо мозгов организаторы думали опой, вот и все.
Регистрация: 2.03.2017
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:21) #
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  •  (13)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Тебе незнакомо слово эйфория вот и всё


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 10:04) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шикарно,просто шикарно!!! Это все стоило того,всех тех 16 лет ожидания,это больше чем чемпионство,это больше чем праздник.Вот покажи это человеку который далек от спорта и футбола,можно будет подумать,что кто-то выиграл ЧМ),все это накопившиеся эмоции,которые и выплеснули после свистка.Честно-говоря волновало только одно,все бы целы остались,вроде все обошлось.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№12 Написал: Serg (Сегодня, 09:58) #
  • +7
  •  (15)

Там что, убили кого? Или хотя бы избили? Игроки Спартака или Федун иски подали?Люди столько лет этого ждали, чтобы своих игроков поздравить на поле! А этот... нехороший человек кого-то наказывать собрался! Вот ему больше заняться нечем!


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Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 09:55) #
  • +4
  •  (10)

Цитата: Paolo_Di_Canio
Окуенно все прошло, лучше даже чем могло быть.

Удивительно, как никого не разорвали на сувениры. Кое-кого конечно мало-мало так примяли, но ничего - ребята справились. Бывает хуже.
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 09:51) #
  • +7
  •  (11)

Окуенно все прошло, лучше даже чем могло быть.
Регистрация: 21.12.2016
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:45) #
  • -9
  •  (15)

Sandr_71,
Нет,но быть более разумными! Вместо праздника,получили стадо.
Регистрация: 27.07.2016
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 09:42) #
  • +3
  •  (13)

Ви не оправдали оказанное вам високое доверие!! Сам товарищ Са...... Ах, какой хороший человек, разрешил троим ,вам , выбежать на поле - а вы куда такой толпой????

16 лет.... 16 лет.... у нас тут, в руководстве, есть кто по 20 отсидел!..... 16 лет..... 16 лет......
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Critique (Сегодня, 09:42) #
  • -6
  •  (10)

События на манежной площади в 2002 во время ЧМ в Ю. Корее. Забыли, когда болелы чуть Лубянку штурмом не взяли? Толпа она и есть толпа. История вас ничему не учит.
Регистрация: 17.04.2017
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 09:39) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Давай начальник разбирайся( место встречи изменить нельзя)
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: safonas (Сегодня, 09:36) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: sparwik53
Разберитесь лучше с пиротехникой на трибунах, а то только помогаете КДК стричь неплохие суммы с КЛУБОВ, вчера все было согласовано.

а зачем разбираться? пиро жгутся, лавеха капает...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 09:36) #
  • +8
  •  (10)

А что вы ожидали что выбегут болельщики и будут себя вести как ботаны тихо и мирно?
Регистрация: 2.03.2017
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 09:32) #
  • +9
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну-да..С болельщиками запросто,а вот что мешало разобраться с сердюковым,васильевой,да и другими высокопоставленными?Разбощики
...
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:31) #
  • -20
  •  (36)
Болеет за:
«Зенит»
свиньи ,есть свиньи. извините ни чего личного,просто констатация факта. для таких как сибирячок,,что такое "констатация" гугл в помощь wink grinning
Регистрация: 21.07.2011
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:30) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Разберитесь лучше с пиротехникой на трибунах, а то только помогаете КДК стричь неплохие суммы с КЛУБОВ, вчера все было согласовано.
Регистрация: 20.03.2014
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