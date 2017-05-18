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СМИ: "Локомотив" отпустит Майкона и предложит контракт Михалику
"Локомотив" планирует расстаться с нападающим Майконом, контракт которого истекает ближайшим летом. 27-летний бразилец получит статус свободного агента.
Защитнику Тарасу Михалику, чей договор также рассчитан до конца текущего сезона, будет предложено новое однолетнее соглашение. При этом украинец уже сейчас имеет возможность свободно вести переговоры с любым клубом. Недавно появлялась информация об интересе к нему со стороны московского "Динамо".
Чемпионат
Защитнику Тарасу Михалику, чей договор также рассчитан до конца текущего сезона, будет предложено новое однолетнее соглашение. При этом украинец уже сейчас имеет возможность свободно вести переговоры с любым клубом. Недавно появлялась информация об интересе к нему со стороны московского "Динамо".
Чемпионат
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