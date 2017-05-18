Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:24
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (4)
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (4)
10:36
Леонид Федун: бюджет "Спартака" гораздо меньше $150 миллионов, понимание по трансферам есть (14)
Леонид Федун: бюджет "Спартака" гораздо меньше $150 миллионов, понимание по трансферам есть (14)
09:40
Леонид Федун: видели, что произошло с "Динамо" и "Зенитом"? Я не могу потратить больше, чем получаю (14)
Леонид Федун: видели, что произошло с "Динамо" и "Зенитом"? Я не могу потратить больше, чем получаю (14)
08:49
Александр Григорян: давайте закончим сезон, приведете нового тренера и будете рассказывать ему сказки (12)
Александр Григорян: давайте закончим сезон, приведете нового тренера и будете рассказывать ему сказки (12)
00:21
Аркадий Дворкович: теперь "Спартаку" надо постараться пройти в Лиге чемпионов как можно дальше (14)
Аркадий Дворкович: теперь "Спартаку" надо постараться пройти в Лиге чемпионов как можно дальше (14)
Вчера 23:59
"Монако" стал чемпионом Франции (9)
"Монако" стал чемпионом Франции (9)
Вчера 23:34
Сергей Кирьяков: в какой-то мере мне стыдно за игру команды (6)
Сергей Кирьяков: в какой-то мере мне стыдно за игру команды (6)
Вчера 23:20
Владимир Бесчастных: Каррера сделал чемпионскую команду, но собирал и готовил её Аленичев (33)
Владимир Бесчастных: Каррера сделал чемпионскую команду, но собирал и готовил её Аленичев (33)
Вчера 23:09
Николас Ломбертс попрощался с болельщиками "Зенита" (4)
Николас Ломбертс попрощался с болельщиками "Зенита" (4)
Вчера 23:03
"Шахтёр" победил киевское "Динамо" в финале Кубка Украины (4)
"Шахтёр" победил киевское "Динамо" в финале Кубка Украины (4)
Вчера 22:43
Виктор Классон: не самый удачный вечер для "Краснодара" (3)
Виктор Классон: не самый удачный вечер для "Краснодара" (3)
Вчера 22:42
Мирча Луческу: есть ощущение, что Мутко дал знак против "Зенита" после игры со "Спартаком" (117)
Мирча Луческу: есть ощущение, что Мутко дал знак против "Зенита" после игры со "Спартаком" (117)
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу?
Экс-игрок "Зенита" Сергей Веденеев считает, что тренеры сине-бело-голубых не смогли найти баланс в команде.
"Самое досадное, что тренеры "Зенита" не только на нашли этот баланс, но, на мой взгляд, его и не искали. Вспомните ответный матч с "Андерлехтом". Соперник выпускает высокого Нуйтинка, а наш ответ - уступающий ему в росте Мак. Нуйтинк через пять минут выигрывает борьбу в воздухе и делает голевую скидку. Вышел бы у "Зенита" высокий - был бы баланс. Но нет…
Продолжая разговор о балансе: "Зениту" не хватает разрушителей, а не игроков вроде Халка и Витселя. У "Ювентуса" ударный форвард Игуаин даже может не возвращаться - такие там волки в средней линии. А кто у "Зенита" в матче с "Краснодаром" закрывал зону Смольникова, много подключавшегося вперед? Кокорин? Проблема в том, что наши парни сами для себя решают, что им не надо бежать назад - а вдруг вхолостую пробегу?
Претензий нет только к Кришито - он словно вчера к нам пришел из "Ювентуса". Сделал все возможное и невозможное, чтобы нейтрализовать лучшего бомбардира чемпионата Смолова, был нацелен и на перехват, и на жёсткую борьбу.
Отчего бы так всем не играть, и с первого матча? И когда Луческу говорит о плохом поле в матче с "Тереком", появляется вопрос: почему "Терек" и на таком поле "Зениту" гол забил, а "Зенит" не смог? На плохом поле игра должна закончиться со счетом 0:0, а не 0:1. И почему на "Петровском", где был замечательный газон, моменты в концовке матча возникали и у ворот "Зенита"? Вспомните, какой удар потащил Лодыгин. Так что проблема не только в поле", - цитирует Веденеева "Спорт уик-энд".
"Самое досадное, что тренеры "Зенита" не только на нашли этот баланс, но, на мой взгляд, его и не искали. Вспомните ответный матч с "Андерлехтом". Соперник выпускает высокого Нуйтинка, а наш ответ - уступающий ему в росте Мак. Нуйтинк через пять минут выигрывает борьбу в воздухе и делает голевую скидку. Вышел бы у "Зенита" высокий - был бы баланс. Но нет…
Продолжая разговор о балансе: "Зениту" не хватает разрушителей, а не игроков вроде Халка и Витселя. У "Ювентуса" ударный форвард Игуаин даже может не возвращаться - такие там волки в средней линии. А кто у "Зенита" в матче с "Краснодаром" закрывал зону Смольникова, много подключавшегося вперед? Кокорин? Проблема в том, что наши парни сами для себя решают, что им не надо бежать назад - а вдруг вхолостую пробегу?
Претензий нет только к Кришито - он словно вчера к нам пришел из "Ювентуса". Сделал все возможное и невозможное, чтобы нейтрализовать лучшего бомбардира чемпионата Смолова, был нацелен и на перехват, и на жёсткую борьбу.
Отчего бы так всем не играть, и с первого матча? И когда Луческу говорит о плохом поле в матче с "Тереком", появляется вопрос: почему "Терек" и на таком поле "Зениту" гол забил, а "Зенит" не смог? На плохом поле игра должна закончиться со счетом 0:0, а не 0:1. И почему на "Петровском", где был замечательный газон, моменты в концовке матча возникали и у ворот "Зенита"? Вспомните, какой удар потащил Лодыгин. Так что проблема не только в поле", - цитирует Веденеева "Спорт уик-энд".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.