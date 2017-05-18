Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу?

Экс-игрок "Зенита" Сергей Веденеев считает, что тренеры сине-бело-голубых не смогли найти баланс в команде.

"Самое досадное, что тренеры "Зенита" не только на нашли этот баланс, но, на мой взгляд, его и не искали. Вспомните ответный матч с "Андерлехтом". Соперник выпускает высокого Нуйтинка, а наш ответ - уступающий ему в росте Мак. Нуйтинк через пять минут выигрывает борьбу в воздухе и делает голевую скидку. Вышел бы у "Зенита" высокий - был бы баланс. Но нет…

Продолжая разговор о балансе: "Зениту" не хватает разрушителей, а не игроков вроде Халка и Витселя. У "Ювентуса" ударный форвард Игуаин даже может не возвращаться - такие там волки в средней линии. А кто у "Зенита" в матче с "Краснодаром" закрывал зону Смольникова, много подключавшегося вперед? Кокорин? Проблема в том, что наши парни сами для себя решают, что им не надо бежать назад - а вдруг вхолостую пробегу?

Претензий нет только к Кришито - он словно вчера к нам пришел из "Ювентуса". Сделал все возможное и невозможное, чтобы нейтрализовать лучшего бомбардира чемпионата Смолова, был нацелен и на перехват, и на жёсткую борьбу.

Отчего бы так всем не играть, и с первого матча? И когда Луческу говорит о плохом поле в матче с "Тереком", появляется вопрос: почему "Терек" и на таком поле "Зениту" гол забил, а "Зенит" не смог? На плохом поле игра должна закончиться со счетом 0:0, а не 0:1. И почему на "Петровском", где был замечательный газон, моменты в концовке матча возникали и у ворот "Зенита"? Вспомните, какой удар потащил Лодыгин. Так что проблема не только в поле", - цитирует Веденеева "Спорт уик-энд".
Теги: Веденеев Зенит
Сегодня, 12:24
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
По существу Веденеев прав в главном. Только где у Зенита высокий игрок в запасе, чтобы смог препятствовать пробитию головой бельгийцу. Конечно, не хватает разрушителей, но качественных, им был Витцель и даже его было мало, единственный чистый опорник Гарсия сильно сдал по неизвестным причинам, а Маурисио, Юсупов никакие не опорники, просто ЦПЗ, исполняющие эту роль, но отнимать мяч не умеют, про Эрнани пока говорить рано, ему нужно привыкнуть ко многому. Так что, то что не хватает разрушителей- это факт, но и игроков даже близко к уровню Халка и Витцеля нет, а чем больше в команде таких игроков, тем сильнее будет команда. И Смольников проваливается постоянно, а толку впереди от него немного, он не Алвеш и даже не Срна. А взаимостраховку и, вообще, игру в обороне должен налаживать тренер. И уж совсем глупость в концовке- такую командочку, как Терек, которые только и умеют стоять всей командой около своих ворот, нужно выносить, хоть на песчаном газоне, а не дарить им !!!...6 очков. И совсем глупость, что игроки Краснодара играли в конце у ворот Зенита и били по воротам- чай не с дворовой командой играли.
Регистрация: 13.11.2009
№3 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 13:29) #
  • -1
  •  (1)

Как ни крути но прежде всего виноват тренер,а последние его высказывания и поступки вообще,хотя может ему уже сообщили чтоо он в конце чемпионата может быть свободен,вот и бесится.
Регистрация: 3.02.2015
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:02) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Саня1589
Зенит набрал в прошлом сезоне (сейчас 58, если победят - 61, в прошлом сезоне 60).

тот Зенит проршелся по группе ЛЧ, этот не смог и андерлехт преодолеть и да опять там луческу мака выпустил под конец

Цитата: Саня1589
Поэтому говорить, что команда стала хуже играть глупо.

перекатывать мяч поперек поля - это не игра в футбол
играть перестали это факт, 10-15 мин за матч не в счет
Регистрация: 20.07.2009
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (6)
online

Не скажу, что в отношении Лучекску вся критика обоснована.
У него забрали Гарая Витцеля и Халка, а он набрал почти столько же очков, сколько Зенит набрал в прошлом сезоне (сейчас 58, если победят - 61, в прошлом сезоне 60).
Поэтому говорить, что команда стала хуже играть глупо.
В этом сезоне Зенит 2 домашних матча проводил на не своем стадионе с говеным полем.
Писать что то больше - глупо. Нельзя говорить, что Луческу плохой тренер и команда стала слабее, просто спартак в этом сезоне набрал дофига больше, чем обычно, а что Зенит, что ЦСКА набрали столько же очков, сколько набрали в прошлом году...
Регистрация: 27.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.