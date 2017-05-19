Валерий Рейнгольд: возрождать традиции нужно не только на футбольном поле, но и около него

Вторая часть интервью Валерия Рейнгольда, известного в прошлом футболиста московского "Спартака", в которой он расскажет о проблемах отечественных тренеров, недостатке внимания к ветеранам и о сборной России Черчесова, вниманию читателей портала- Я даю намёк. Вы что, будете против послушать комментарии Мостового? Я с удовольствием его услышу. Человек с большим опытом, скромный. Грамотно говорит о футболе. Те же Юран, Горлукович, Титов. Я могу назвать десятки фамилий, нам времени не хватит, честно говоря. Нужно встретиться сесть за стол, и я вам объясню. Но у нас сейчас такая ситуация с тренерами, что "Рубин" тренирует испанец, занимая с ним 10-ое место. Это абсурд и ералаш какой-то! Я хотел бы спросить руководство "Рубина": какого дьявола вы пригласили испанца? Чтобы команда занимала 10-ое место?А где наши? Например, Тихонов тренирует сибирскую команду. Я болел, чтобы они вышли в переходные игры. Почему мы от них отвернулись и смотрим на запад или на восток? Там очень достойные люди. Я недавно ездил на Кипр, там был любительский футбольный турнир. Поговорил с Горлуковичем, он сказал:. Нельзя же так. Ведь мы хотим поднять уровень нашего футбола. Как поднять? Пачками ввозить иностранный тренерский легион? Это уже ни в какие ворота не лезет.Мы сегодня радуемся "Спартаку", но мне обидно. Да, я благодарен Зе Луишу, Промесу, Адриано и так далее, но наших мало. Там больше легионеров, чем наших россиян. Значит плохо работают с футбольной школой, спрашивать с них надо. Это раз. А как спрашивать? Мне один детский тренер сказал:. Понимаете, нет стимула у людей работать. Тому тренеру, что воспитал классного футболиста на долгие годы, опорного хава Зобнина, из динамовской школы, надо миллион долларов дать. Я на полном серьёзе. А работать за 30-40 тысяч, приходить на работу утром, уходить вечером - это ни в какие ворота не лезет. Футбол - это бизнес, и он будет продолжаться до тех пор, пока эта игра будет существовать.Был бы я президентом "Спартака", на игру с "Тереком" пригласил бы ветеранов, выделил бы им небольшую трибунку, сказал бы:. Это ведь не мелочь, нас ветеранов осталось раз-два и обчёлся. Мне самому 75 лет, я не знаю, проснусь утром или нет.Как-то один великий сказал:. Это слова Николая Петровича Старостина. Он говорил:. А сейчас "Спартак" превратился в шоу-команду. Да, они заслужили, и шампанское льётся рекой. Но они забывают, что есть ветераны. Некоторые из них уже ушли из жизни по поскудному, фактически в нищете: Илья Цымбаларь, Юра Суслопаров, Федя Черенков. Выводы делайте сами. Да, это крик души, но нормальный человек должен так говорить, а не подгонять себя под хвалебные рифмы. Возрождать традиции нужно не только на футбольном поле, но и около него. Они потеряны, и это страшно. Поэтому сегодняшний успех меня вдвойне радует, что я успел дожить до этих времён. Я счастливый человек, что играл в этой великой команде и сейчас наблюдаю это празднество. А что, не могли из секретариата генерального директора Родионова пригласить меня на этот матч? Могли, а зачем?- Никто меня приглашать не будет и моих друзей тоже. Это моя фантазия, я хотел бы этого. Глаза закроешь и видишь всё в розовом цвете. Там другие люди работают, они не знают, кто такой Коля Осянин, кто такой Ловчев и так далее. Им до фонаря всё. Не хочу лить грязь на Федуна, но неужели он не понимает, что без прошлого нет будущего? Наверняка понимает, просто другого типа человек. Когда нас, ветеранов, в Сокольниках собирают на новый год, Федун даёт денег каждому столько, что, дай Бог, хватит на троллейбусный абонемент. Лукойл - мировой лидер по производству бензина, миллиарды денег получают. Мне просто стыдно. Дожили! Вот мои горькие высказывания в этот праздничный день.- Вообще спартаковский стиль один и он наступательный. Придумывать тактику, все эти 3-4-3 - чушь собачья. Эту тактику выносят на поле футболисты. Каково их мастерство, таков и уровень футбола. Простые учебные вещи. Никогда бы в жизни Карррера не праздновал бы победу, если бы не было исполнителей. Что такое исполнители? Те, кто в одиночку могут решить игровые ситуации, обыграть один в один. Без этого не может быть футбола. Игрок должен быть артистом на футбольном поле, удивлять даже своего тренера нестандартными решениями. Футбол должен быть красивым, наступательным и захватывающим для болельщика. А то у нас часто на поле выходят ремесленники, пас назад или поперёк, а народ зевает. Меня учили великие люди:. Последний российский нападающий, кто лез в чужую штрафную - это Кержаков. И Аршавин был в порядке.Почему я сейчас хвалю "Спартак"? Потому что они сейчас в этом стиле и играют. Промес прёт в штрафную и понимает, что его можно остановить только с помощью нарушения, а это 11-метровый. Почему наши футболисты не влезают в штрафную? Мастерства не хватает у многих. Поэтому и сборной нет. Черчесов пишет списки из 40-50 человек, озвучивает расширенные составы. В сборной должны играть люди нестандартного мышления. У нас таких игроков индивидуального плана мало - это беда нашего футбола. Если таких футболистов нет - футбол нечего смотреть. А чемпионат мира ведь не за горами. Зе Луиш, Промес прут вперёд, дёргают защитников, вот почему "Спартак" - чемпион. И народ пошёл на стадион, есть на что смотреть. Я бы посоветовал Черчесову искать таких людей. Россия-матушка богата, но нужно искать. В каждой деревне, в каждом колхозе. Душа болит за сборную. Чем будем играть и кем? Хочу услышать у Черчесова одно: где костяк команды? На кого ты будешь опираться? Дзагоев, Глушаков, Зобнин, Дима Комбаров - молодые ребята ещё. Собери их вокруг себя. Хорошая связка в "Зените" Шатов-Смольников, а он отцепил Шатова. Ему видней, как говорят.- Надо писать об этом, конечно, надо! Эти люди заслужили, чтобы о них писали. Сейчас лежит больной Витя Понедельник. Человек забил золотой мяч на "Парк де Пренс", чемпион Европы. Надо писать об этом, чтобы народ знал, жив ещё такой человек Виктор Владимирович Понедельник. Пожелать ему здоровья, счастья, удачи. А как же иначе? Не надо писать, когда человек уже ушёл из жизни.Если у вас будет время, на телеканале "Звезда" будет вскоре передача про Старостина, посмотрите её. Ко мне приезжал месяц назад журналист, и мы минут двадцать говорили о человеке, с которым я работал. Советское поколение футболистов было великим. Я назову вам фамилии, даже вы их помните: Численко, Яшин, Стрельцов, Понедельник, Хусаинов, Шестернёв, Шустиков. Мы забыли советский футбол, а ведь за счёт него, за счёт того поколения произошёл и российский футбол. В советское время наша команда была бронзовым призёром первенства мира, выигрывала кубок Европы, была серебряным призёром, дважды выигрывала Олимпийские игры, а мы были отрезаны от всего мира. Такой был советский футбол, такого качества.