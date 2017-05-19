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Павел Могилевец: в "Ростове" чувствую себя частью семьи

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец рассказал о впечатлениях после возвращения в команду из «Зенита».

– Вас не было в команде полгода. Следили за успехами желто-синих?

– Конечно. Правда, за матчами в премьер-лиге было сложнее наблюдать, так как у «Зенита» в эти дни могли быть игры. А вот Лигу чемпионов, конечно, смотрел. Мы часто собирались семьей и всем сердцем переживали за «Ростов». Для меня наша команда – частичка семьи, ко мне здесь всегда хорошо относились, и когда команда добивалась хороших результатов, старался поздравлять ребят.

– В итоге вы все-таки вернулись. Что изменилось за это время?

– Перемены коснулись меня. Я имею в виду психологию. Что касается команды, то все, кого знал, остались хорошими ребятами, да и в целом, в команде, и на стадионе царит хорошая атмосфера, постоянно идет поддержка, поэтому рад вернуться в «Ростов», где чувствую себя отлично.

– В социальных сетях болельщики были очень рады вашему возвращению.

– Знаю. Все-таки в прошлом сезоне «Ростов» добился исторического результата, я был частью команды, переживал все поражения и успехи. Мне приятно, что болельщики рады моему возвращению.

– У тренерского штаба изменились требования к вам?

– Кое-что поменялось. Тем более, когда я был в «Зените», там все было иначе, поэтому после возвращения потребовалось время, чтобы привыкнуть. Я благодарен партнерам и тренерскому штабу за то, что поддерживали меня и помогли быстрее адаптироваться.

– Несмотря на отсутствие игровой практике в «Зените», вас вызывали в сборную. Это было важно?

– Очень. Это была положительная вспышка, которая добавила оптимизма и заставила верить в себя. Максимально пытался помочь сборной и на тренировках, и в играх. Поэтому я очень благодарен тренерскому штабу сборной России за предоставленную возможность играть и увидеть моих партнеров по «Ростову».

ФК "Ростов"
Теги: Могилевец Ростов
Сегодня, 13:58
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№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Человек понял,что из гнилья нужно валить.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 14:25) #
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  •  (1)
online

а смол 2 года, как в гостях.на югах.....кто же врет ..?
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Пока до уровня прошлого сезона не дотягивает, но уже в следующем сезоне думаю заиграет стабильно. Удачи тебе Паша
Регистрация: 16.05.2017
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