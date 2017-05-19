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Павел Могилевец: в "Ростове" чувствую себя частью семьи
Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец рассказал о впечатлениях после возвращения в команду из «Зенита».
– Вас не было в команде полгода. Следили за успехами желто-синих?
– Конечно. Правда, за матчами в премьер-лиге было сложнее наблюдать, так как у «Зенита» в эти дни могли быть игры. А вот Лигу чемпионов, конечно, смотрел. Мы часто собирались семьей и всем сердцем переживали за «Ростов». Для меня наша команда – частичка семьи, ко мне здесь всегда хорошо относились, и когда команда добивалась хороших результатов, старался поздравлять ребят.
– В итоге вы все-таки вернулись. Что изменилось за это время?
– Перемены коснулись меня. Я имею в виду психологию. Что касается команды, то все, кого знал, остались хорошими ребятами, да и в целом, в команде, и на стадионе царит хорошая атмосфера, постоянно идет поддержка, поэтому рад вернуться в «Ростов», где чувствую себя отлично.
– В социальных сетях болельщики были очень рады вашему возвращению.
– Знаю. Все-таки в прошлом сезоне «Ростов» добился исторического результата, я был частью команды, переживал все поражения и успехи. Мне приятно, что болельщики рады моему возвращению.
– У тренерского штаба изменились требования к вам?
– Кое-что поменялось. Тем более, когда я был в «Зените», там все было иначе, поэтому после возвращения потребовалось время, чтобы привыкнуть. Я благодарен партнерам и тренерскому штабу за то, что поддерживали меня и помогли быстрее адаптироваться.
– Несмотря на отсутствие игровой практике в «Зените», вас вызывали в сборную. Это было важно?
– Очень. Это была положительная вспышка, которая добавила оптимизма и заставила верить в себя. Максимально пытался помочь сборной и на тренировках, и в играх. Поэтому я очень благодарен тренерскому штабу сборной России за предоставленную возможность играть и увидеть моих партнеров по «Ростову».
ФК "Ростов"
– Вас не было в команде полгода. Следили за успехами желто-синих?
– Конечно. Правда, за матчами в премьер-лиге было сложнее наблюдать, так как у «Зенита» в эти дни могли быть игры. А вот Лигу чемпионов, конечно, смотрел. Мы часто собирались семьей и всем сердцем переживали за «Ростов». Для меня наша команда – частичка семьи, ко мне здесь всегда хорошо относились, и когда команда добивалась хороших результатов, старался поздравлять ребят.
– В итоге вы все-таки вернулись. Что изменилось за это время?
– Перемены коснулись меня. Я имею в виду психологию. Что касается команды, то все, кого знал, остались хорошими ребятами, да и в целом, в команде, и на стадионе царит хорошая атмосфера, постоянно идет поддержка, поэтому рад вернуться в «Ростов», где чувствую себя отлично.
– В социальных сетях болельщики были очень рады вашему возвращению.
– Знаю. Все-таки в прошлом сезоне «Ростов» добился исторического результата, я был частью команды, переживал все поражения и успехи. Мне приятно, что болельщики рады моему возвращению.
– У тренерского штаба изменились требования к вам?
– Кое-что поменялось. Тем более, когда я был в «Зените», там все было иначе, поэтому после возвращения потребовалось время, чтобы привыкнуть. Я благодарен партнерам и тренерскому штабу за то, что поддерживали меня и помогли быстрее адаптироваться.
– Несмотря на отсутствие игровой практике в «Зените», вас вызывали в сборную. Это было важно?
– Очень. Это была положительная вспышка, которая добавила оптимизма и заставила верить в себя. Максимально пытался помочь сборной и на тренировках, и в играх. Поэтому я очень благодарен тренерскому штабу сборной России за предоставленную возможность играть и увидеть моих партнеров по «Ростову».
ФК "Ростов"
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