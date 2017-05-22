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Михаил Поленов: в Самаре 12 часов льёт дождь, а на стадион не пускают с зонтами (видео)
Комментатор "Матч-ТВ" Михаил Поленов, работавший на игре в Самаре между "Крыльями" и "Тереком", в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Ивану Долинину отдельно высказался о мерах безопасности, принятых в связи с антитеррористическими учениями.
- Сегодня были повышенные меры безопасности, но это был какой-то перебор: не пускать людей с зонтиками, когда идет дождь. Что Вы думаете по этому поводу?
- Я надеюсь, что это прочитают и услышат руководители тех органов, которые занимаются безопасностью. Это не нормально. Мы имеем опыт, например, чемпионата Европы во Франции, которая разрывается последнее время терактами, но там такого не было. Есть понятие профессионализма и мер безопасности, которые не затрагивают настолько. Да, безопасности не бывает слишком много. Но когда не пускают журналистов с планшетами и ноутбуками на стадион - это идиотизм.
Можно сколько угодно оправдывать это мерами безопасности, и это правильно. Но это не те меры, которые обеспечивают безопасность. 12 часов в городе идет дождь, а людей не пускают с зонтами. Я не могу это объяснить. Может, все генералы МВД под впечатлением фильма с Пьером Ришаром? Как может зонтик повлиять именно сегодня на безопасность? На прошлой неделе он никак не влиял?
Это ситуация, очень свойственная нашей стране, когда вместе с водой выплескивают ребенка. Надо для отчета, чтобы показать, это произошло. Мы провели Олимпиаду в Сочи и провели ее на высоком уровне, там этого не было. Есть стюарды, надо стремиться к тому, чтобы обеспечивать безопасность без оружия и погон. Есть международной опыт, который надо перенимать, - заявил Поленов.
Полностью интервью комментатора читайте ЗДЕСЬ
- Сегодня были повышенные меры безопасности, но это был какой-то перебор: не пускать людей с зонтиками, когда идет дождь. Что Вы думаете по этому поводу?
- Я надеюсь, что это прочитают и услышат руководители тех органов, которые занимаются безопасностью. Это не нормально. Мы имеем опыт, например, чемпионата Европы во Франции, которая разрывается последнее время терактами, но там такого не было. Есть понятие профессионализма и мер безопасности, которые не затрагивают настолько. Да, безопасности не бывает слишком много. Но когда не пускают журналистов с планшетами и ноутбуками на стадион - это идиотизм.
Можно сколько угодно оправдывать это мерами безопасности, и это правильно. Но это не те меры, которые обеспечивают безопасность. 12 часов в городе идет дождь, а людей не пускают с зонтами. Я не могу это объяснить. Может, все генералы МВД под впечатлением фильма с Пьером Ришаром? Как может зонтик повлиять именно сегодня на безопасность? На прошлой неделе он никак не влиял?
Это ситуация, очень свойственная нашей стране, когда вместе с водой выплескивают ребенка. Надо для отчета, чтобы показать, это произошло. Мы провели Олимпиаду в Сочи и провели ее на высоком уровне, там этого не было. Есть стюарды, надо стремиться к тому, чтобы обеспечивать безопасность без оружия и погон. Есть международной опыт, который надо перенимать, - заявил Поленов.
Полностью интервью комментатора читайте ЗДЕСЬ
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