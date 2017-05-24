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Сергей Рыжиков: лучший игрок? Пусть будет Жонатас, он много мячей забил

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал, что останется в клубе еще на один сезон, а также назвал лучшего игрока клуба в минувшем сезоне.

"Минувший сезоне вышел мягко говоря не очень удачным. Но несмотря на это, я связываю свое будущее именно с "Рубином". Я подписал контракт с казанским клубом еще на один год. Планирую его отработать до конца, а потом уже будем думать.

Лучший игрок сезона в составе "Рубина"? Пусть будет Жонатас, так как он много мячей забил", – цитирует Рыжикова "СпортFM".
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 08:59
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