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Виталий Мутко: в ФИФА будем выдвигать Сорокина

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что на выборы в совет ФИФА будет выдвинут генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Конечно, мы будем выдвигать в ФИФА Сорокина. Исполком поддержал кандидатуру Сорокина в состав совета ФИФА. Туда входят представители от континентов, не от стран.

Сейчас УЕФА имеет вакантное место в совете ФИФА, и, надеюсь, оно останется за Россией. Это уже будет реальная оценка роли России в мировом футболе. И идем по этому плану", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сорокин
Сегодня, 12:55
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№2 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 13:41) #
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online

Это который говорит не думая,а думая получается ещё хуже?
ПыСы.
Прошу прощения у господина Сорокина!!!
Я его с сынишкой Жириновского перепутал,тот Лебедев)
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:08) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
И какой же континент будет представлять Россия?
Регистрация: 16.05.2017
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