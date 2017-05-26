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Новая Зеландия назвала состав на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной Новой Зеландии объявил состав команды на Кубок конфедераций 2017 года.

вратари: Стефан Маринович ("Унтерхахинг", Германия), Глен Мосс ("Ньюкасл Джетс"), Тамати Уильямс ("Валвейк", Нидерланды);

защитники – Сэм Бротертон ("Сандерленд", Англия), Деклан Уинн ("Ванкувер Уайткэпс", MLS), Темис Цимопулос ("Янина", Греция), Майкл Бокселл ("Суперспорт Юнайтед", ЮАР), Дэйн Ингэм ("Брисбен Роар"), Томас Дойл, Эндрю Дуранте (оба – "Веллингтон Финикс"), Кип Колви ("Сан-Хосе Эртквейкс", MLS), Томми Смит ("Ипсвич", Англия), Сторм Ру ("Централ Кост Маринерс");

полузащитники – Билл Туилома ("Марсель", Франция), Майкл Макглинчи, Алекс Руфер (оба – "Веллингтон Финикс"), Марко Рохас ("Мельбурн Виктори"), Райан Томас ("Зволле", Нидерланды), Клэйтон Льюис ("Окленд Сити");

нападающие – Коста Барбарусес ("Веллингтон Финикс"), Крис Вуд ("Лидс", Англия), Шэйн Смельц ("Борнео", Индия), Монти Паттерсон ("Ипсвич", Англия).
Сегодня, 11:16
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№1 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 12:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Из сильных клубов только один представитель - из Марселя. Посмотрим, как эти ребята из чемпионатов Индии, ЮАР, Новой Зеландии сыграют против наших игроков премьер-лиги.


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Регистрация: 1.03.2017
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