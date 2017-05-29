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Дмитрий Селюк: Манчини захочет подписать для "Зенита" Яя Туре

Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, заявил, что его клиент может перейти в "Зенит", если команду возглавит Роберто Манчини.

"Манчини – очень хороший тренер, я его знаю лично. Все итальянские тренеры очень грамотно выстраивают игру. Для развития всего российского футбола приезд Манчини в Россию пойдет на пользу.

Он любит футболиста Яя Туре, и где бы ни работал, всегда приглашал его в команду. Это одно из его условий, чтобы Яя перешел вместе с ним. Если Роберто Манчини возглавит "Зенит", то я уверен, что первое, что он скажет, – чтобы Туре перешел в "Зенит".

Манчини очень любит его как футболиста и как человека. Яя очень уважает его как тренера и человека, они общаются на протяжении многих лет", – цитирует Селюка "Чемпионат".
Теги: Селюк Туре Зенит
Сегодня, 14:19
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№36 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Яя Туре классный футболист, а то, что клуб не берёт чёрных футболистов, то приглядитесь внимательнее к нашему составу. И не надо делать из болельщиков Зенита расистов. Был бы человек хороший, а говна и с белой кожей хватает, достаточно почитать комментарии....


Туре исключительное говно, вы такого ещё не видели.
Регистрация: 14.04.2008
№35 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1

ахахаха неужели и почему же он проститутка?

А Дзюба почему?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№34 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:17) #
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online

Цитата: vlees1
Ну так то все главные проститутки у вас в клубе играют,Жирков,Дзюба,Кокорин

Не путай блядство с разнообразием, мадам.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№33 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:17) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
Господа АДМИНИСТРАТОРЫ сайта, этого недоросля удаляйте и блокируйте. Его писанина это экстремизм и оскорбление всех посетителей сайта. Надеюсь Вы нас защитите от подобных личностей.

тебя первого давно пора удалять,ряженого провокатора,а то что бомбит у тебя,это только подтверждает мои слова,так что не отсвечивай тут и не цокай подковами
Регистрация: 1.02.2017
№32 Написал: vlees1 (Сегодня, 15:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: vlees1
Ну так то все главные проститутки у вас в клубе играют,Жирков,Дзюба,Кокорин

Вашего дрезинового капитана никто в проституции не обгонит...

ахахаха неужели и почему же он проститутка?)Вы питерские дурачки в смысле идиотизма просто бездонны.
Регистрация: 13.05.2017
№31 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:15) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Ну так то все главные проститутки у вас в клубе играют,Жирков,Дзюба,Кокорин

Вашего дрезинового капитана никто в проституции не обгонит...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№30 Написал: vlees1 (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: vlees1
Ну давно известно что зенит самый расистский клуб Европы.

Безусловно, мы не хотим видеть в команде негров. Пусть негры

Лучше быть "расистским" чем проституточным клубешником.

Ну так то все главные проститутки у вас в клубе играют,Жирков,Дзюба,Кокорин joy
Регистрация: 13.05.2017
№29 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:12) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1

Ну давно известно что зенит самый расистский клуб Европы.

Я горжусь этим. Не тем, что он расистский, а тем что мы не ведемся на тоталерантную пропаганду, которую стараются навязать общечеловеки.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№28 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:09) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: vlees1
Ну давно известно что зенит самый расистский клуб Европы.

Безусловно, мы не хотим видеть в команде негров. Пусть негры

Лучше быть "расистским" чем проституточным клубешником.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№27 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: valerman40
Живет за счет фактически одного футболиста, Агентишка

но видимо живет припеваючи, коли не на вокзалах ночует и вечно эта рожа в сми появляется


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№26 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Этому лишь бы Туре своего куда нибудь приткнуть. Живет за счет фактически одного футболиста, Агентишка. А ШЛЮ и КОКО куда, вместо Орлдова с Карпушей к Тине?
Регистрация: 2.08.2010
№25 Написал: vlees1 (Сегодня, 15:03) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bairys
))) в 34 года ага, и тем более Туре боится РФ так как там много нацистов, как ему кажется

Ну давно известно что зенит самый расистский клуб Европы.

Безусловно, мы не хотим видеть в команде негров. Пусть негры играют в «Спартаке» и других российских командах. «Зенит» должен быть другим, выделяться на фоне остальных и сохранять свое лицо». Я спросил, почему они против геев. Он рассмеялся: «Не могу себе представить, чтобы в команде появился гей. Это невозможно! Клуб знает, что мы против, и не пойдет против нас – ведь мы приносим им деньги».

Кстати гей у вас в команде уже есть
joy My Webpage
Регистрация: 13.05.2017
№24 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:58) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA

а вот вы себя считаете якобы белой костью

Ну, у меня кости и правда белые. И кожа. Так что плохого в том, что в Зените я хочу видет таких же как я? Вам же никто не запрещает негриков брать. У свиней душа черная, поэтому и негриков любите, а белые у вас на посылках disappointed_relieved


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№23 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:57) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: BAFOMET
А как же бревно???? Ой, извините , брёвна stuck_out_tongue_winking_eye


Спартаковские? на шашлык по спартаковски пачками будут продовать.. За пучок ПЯТАЧОК
Регистрация: 14.12.2016
№22 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:56) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
За что в Спартаке ненавидят белых?

у нас команда и болельщики толерантны к цветам кожи ! smirk

а вот вы себя считаете якобы белой костью joy "в наших цветах нет черного" (с) зенит!

п.с куета вы из под ногтей!


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№21 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:55) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
ТАКОЕ толькр в негритянское ГЕТТо спартак!!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№20 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:53) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
негры, добро пожаловать!

За что в Спартаке ненавидят белых?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№19 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:51) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
негры, добро пожаловать! joy от этих слов у кого то рвутся пердаки


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№18 Написал: vlees1 (Сегодня, 14:51) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: vlees1
клуб расист не берет таких

Вы вот белых к себе не берете, и что?

Дальтоник что ли? joy
Регистрация: 13.05.2017
№17 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:50) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
))) в 34 года ага, и тем более Туре боится РФ так как там много нацистов, как ему кажется
Регистрация: 10.09.2012
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:50) #
  • +2
  •  (4)
online

Ему объяснят что лучше не надо. " Не говори так, Махмут, не надо".


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 14:49) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Яя Туре классный футболист, а то, что клуб не берёт чёрных футболистов, то приглядитесь внимательнее к нашему составу. И не надо делать из болельщиков Зенита расистов. Был бы человек хороший, а говна и с белой кожей хватает, достаточно почитать комментарии....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№14 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:49) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: venyalyaynen
Контрольный в голову болелам Зенита.

Мил человек, расскажи пожалуйста, какие должности занимает Селюк в Зените и знаком ли он с Манчини? Спасибо.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№13 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 14:48) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: golden Axe
приняли бандеровца Дзюбу и этого нигера smile


Господа АДМИНИСТРАТОРЫ сайта, этого недоросля удаляйте и блокируйте. Его писанина это экстремизм и оскорбление всех посетителей сайта. Надеюсь Вы нас защитите от подобных личностей.
Регистрация: 21.01.2016
№12 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 14:46) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Контрольный в голову болелам Зенита.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:35) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
клуб расист не берет таких

Вы вот белых к себе не берете, и что?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:34) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Жалко нет людей с лазурным цветом кожи.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:34) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
приняли бандеровца Дзюбу и этого нигера примут,пошумят и успокоятся,бесхребетные флюгеры во главе с Генной, что с них взять,сейчас засерают,а через пол года весь Питер будет щеголять в футболках Туре smile
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: vlees1 (Сегодня, 14:33) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
клуб расист не берет таких
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:32) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SLAYER
Манчини ещё не тренирует , а конфликт уже назрел !

В голове у Селюка конфликт назрел.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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