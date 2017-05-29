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Дмитрий Селюк: Манчини захочет подписать для "Зенита" Яя Туре
Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, заявил, что его клиент может перейти в "Зенит", если команду возглавит Роберто Манчини.
"Манчини – очень хороший тренер, я его знаю лично. Все итальянские тренеры очень грамотно выстраивают игру. Для развития всего российского футбола приезд Манчини в Россию пойдет на пользу.
Он любит футболиста Яя Туре, и где бы ни работал, всегда приглашал его в команду. Это одно из его условий, чтобы Яя перешел вместе с ним. Если Роберто Манчини возглавит "Зенит", то я уверен, что первое, что он скажет, – чтобы Туре перешел в "Зенит".
Манчини очень любит его как футболиста и как человека. Яя очень уважает его как тренера и человека, они общаются на протяжении многих лет", – цитирует Селюка "Чемпионат".
"Манчини – очень хороший тренер, я его знаю лично. Все итальянские тренеры очень грамотно выстраивают игру. Для развития всего российского футбола приезд Манчини в Россию пойдет на пользу.
Он любит футболиста Яя Туре, и где бы ни работал, всегда приглашал его в команду. Это одно из его условий, чтобы Яя перешел вместе с ним. Если Роберто Манчини возглавит "Зенит", то я уверен, что первое, что он скажет, – чтобы Туре перешел в "Зенит".
Манчини очень любит его как футболиста и как человека. Яя очень уважает его как тренера и человека, они общаются на протяжении многих лет", – цитирует Селюка "Чемпионат".
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