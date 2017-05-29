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ЦСКА объявил об уходе наставника "молодежки" Александра Гришина

ЦСКА объявил на официальном сайте об уходе главного тренера молодежной команды ЦСКА Александра Гришина. Специалист покинул команду по собственному желанию.

Гришин возглавлял армейцев с декабря 2010 года. Под его руководством армейцы дважды завоевали серебряные медали и четыре раза бронзовые.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:47
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(1)
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:08) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
видимо попросили за упущенное чемпионство молодежки,зато столько понтов от него было,ну какая ему главная команда?будет либо так же сидеть как невостребованный Слуцкий,либо не побоится и начнет с низших дивизионов
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Valar (Сегодня, 14:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Да пора уже и основные команды тренировать начинать, всё верно. Удачи ему!


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:56) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
да по сути всё верно
мужик с амбициями!и ему надо расти уже как главным тренером!
спасибо за всё!и удачи в перспективе!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Bob59 Москва (Сегодня, 14:53) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Печально, классный специалист.
Регистрация: 10.02.2011
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