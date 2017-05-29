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ЦСКА объявил об уходе наставника "молодежки" Александра Гришина
ЦСКА объявил на официальном сайте об уходе главного тренера молодежной команды ЦСКА Александра Гришина. Специалист покинул команду по собственному желанию.
Гришин возглавлял армейцев с декабря 2010 года. Под его руководством армейцы дважды завоевали серебряные медали и четыре раза бронзовые.
Гришин возглавлял армейцев с декабря 2010 года. Под его руководством армейцы дважды завоевали серебряные медали и четыре раза бронзовые.
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