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Клуб не отпустил игрока в сборную Беларуси по причине его службы в армии

Белорусская федерация футбола прояснила ситуацию, которая сложилась с игроком минского "Динамо" Антоном Сарокой, который был вызван в сборную Беларуси на товарищеский матч с командой Швейцарии. Встреча запланирована на 1 июня.

"Тренерский штаб национальной команды хотел видеть Антона Сароку в рядах главной футбольной команды страны и раcсчитывал на него в предстоящем матче. Официальный вызов в сборную на упомянутого игрока был направлен в адрес футбольного клуба "Динамо-Минск" 18 мая.

Футбольный клуб "Динамо-Минск" уведомил ассоциацию "Белорусская федерация футбола" о том, что футболист не прибудет в расположение сборной, письмом от 29 мая. В качестве объяснения указана следующая формулировка: "По причине прохождения воинской службы в рядах Вооруженных сил Республики Беларусь", — говорится на официальном сайте ассоциации белорусской федерации футбола.
Теги: Динамо
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