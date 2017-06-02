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Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав

Вратарь сборной России Александр Беленов рассказал о подготовке к товарищескому матчу против Венгрии.

– Какие эмоции вызывает приезд Виталия Мутко?

– Положительные, естественно. Пока ничего не говорил, только поздоровались.

– Что знаете о Венгрии?

– Поговорим ближе к матчу. Подготовка идет по плану. Хорошие условия, погода, отличные поля. Все работают с настроением, готовятся.

– Как вам работа с Гинтарасом Стауче?

– Много всего интересно: мигающие очки, которые для меня точно новшество. Главное, чтобы все шло на пользу – так и будет.

– У Черчесова тренировки тяжелее, чем у Семака?

– Это все разное, тяжело сравнивать. Здесь нам было нелегко, особенно в первые дни. Нагрузки были приличные, думаю, ближе к Венгрии они будут поменьше.

– Вы часто отбиваете пенальти. В чем ваш секрет?

– Да нет никакого секрета. Хорошо, что так получилось.

– Для вас пенальти – не лотерея?

– Никогда так не считал. Если человек бьет и уверенно бьет в верхний угол… Для вратаря пенальти сложнее. Но в плане психологии, если ты отобьешь – герой, пропустишь – ничего страшного.

– Если Роналду будет бить, знаете, как отражать?

– Сначала надо попасть в итоговую заявку, потом выйти в составе, а потом уже думать об этом.

– Все в сборной называют Акинфеева лидером команды. Так и есть?

– Игорь уже давно в сборной, у него большой опыт, международный в том числе. Конечно, он – один из лидеров, без вопросов.

– Какие отношения между вратарями сборной?

– Мы более-менее одного возраста, давно друг друга знаем. Где-то подбадриваем, можем пошутить. Все в рабочей атмосфере.

– Для вратаря имеет значение, в три защитника играть или в пять?

– Особой разницы нет, главное – взаимопонимание. И пропускать поменьше. Три центральных, два – это все условности.

– У вас кончается контракт с "Уфой". Остаетесь?

– Уже закончился. Пока не могу ничего говорить об этом. Сейчас все мысли о сборной, чтобы качественно подготовиться и успешно выступить на Кубке Конфедераций.

Матч ТВ
Теги: Беленов Сборная России
Сегодня, 14:27
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 15:10) #
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хороший вратарь, вот только что-то никак не остановится на одной команде


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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