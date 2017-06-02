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Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав (1)
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Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав
Вратарь сборной России Александр Беленов рассказал о подготовке к товарищескому матчу против Венгрии.
– Какие эмоции вызывает приезд Виталия Мутко?
– Положительные, естественно. Пока ничего не говорил, только поздоровались.
– Что знаете о Венгрии?
– Поговорим ближе к матчу. Подготовка идет по плану. Хорошие условия, погода, отличные поля. Все работают с настроением, готовятся.
– Как вам работа с Гинтарасом Стауче?
– Много всего интересно: мигающие очки, которые для меня точно новшество. Главное, чтобы все шло на пользу – так и будет.
– У Черчесова тренировки тяжелее, чем у Семака?
– Это все разное, тяжело сравнивать. Здесь нам было нелегко, особенно в первые дни. Нагрузки были приличные, думаю, ближе к Венгрии они будут поменьше.
– Вы часто отбиваете пенальти. В чем ваш секрет?
– Да нет никакого секрета. Хорошо, что так получилось.
– Для вас пенальти – не лотерея?
– Никогда так не считал. Если человек бьет и уверенно бьет в верхний угол… Для вратаря пенальти сложнее. Но в плане психологии, если ты отобьешь – герой, пропустишь – ничего страшного.
– Если Роналду будет бить, знаете, как отражать?
– Сначала надо попасть в итоговую заявку, потом выйти в составе, а потом уже думать об этом.
– Все в сборной называют Акинфеева лидером команды. Так и есть?
– Игорь уже давно в сборной, у него большой опыт, международный в том числе. Конечно, он – один из лидеров, без вопросов.
– Какие отношения между вратарями сборной?
– Мы более-менее одного возраста, давно друг друга знаем. Где-то подбадриваем, можем пошутить. Все в рабочей атмосфере.
– Для вратаря имеет значение, в три защитника играть или в пять?
– Особой разницы нет, главное – взаимопонимание. И пропускать поменьше. Три центральных, два – это все условности.
– У вас кончается контракт с "Уфой". Остаетесь?
– Уже закончился. Пока не могу ничего говорить об этом. Сейчас все мысли о сборной, чтобы качественно подготовиться и успешно выступить на Кубке Конфедераций.
Матч ТВ
– Какие эмоции вызывает приезд Виталия Мутко?
– Положительные, естественно. Пока ничего не говорил, только поздоровались.
– Что знаете о Венгрии?
– Поговорим ближе к матчу. Подготовка идет по плану. Хорошие условия, погода, отличные поля. Все работают с настроением, готовятся.
– Как вам работа с Гинтарасом Стауче?
– Много всего интересно: мигающие очки, которые для меня точно новшество. Главное, чтобы все шло на пользу – так и будет.
– У Черчесова тренировки тяжелее, чем у Семака?
– Это все разное, тяжело сравнивать. Здесь нам было нелегко, особенно в первые дни. Нагрузки были приличные, думаю, ближе к Венгрии они будут поменьше.
– Вы часто отбиваете пенальти. В чем ваш секрет?
– Да нет никакого секрета. Хорошо, что так получилось.
– Для вас пенальти – не лотерея?
– Никогда так не считал. Если человек бьет и уверенно бьет в верхний угол… Для вратаря пенальти сложнее. Но в плане психологии, если ты отобьешь – герой, пропустишь – ничего страшного.
– Если Роналду будет бить, знаете, как отражать?
– Сначала надо попасть в итоговую заявку, потом выйти в составе, а потом уже думать об этом.
– Все в сборной называют Акинфеева лидером команды. Так и есть?
– Игорь уже давно в сборной, у него большой опыт, международный в том числе. Конечно, он – один из лидеров, без вопросов.
– Какие отношения между вратарями сборной?
– Мы более-менее одного возраста, давно друг друга знаем. Где-то подбадриваем, можем пошутить. Все в рабочей атмосфере.
– Для вратаря имеет значение, в три защитника играть или в пять?
– Особой разницы нет, главное – взаимопонимание. И пропускать поменьше. Три центральных, два – это все условности.
– У вас кончается контракт с "Уфой". Остаетесь?
– Уже закончился. Пока не могу ничего говорить об этом. Сейчас все мысли о сборной, чтобы качественно подготовиться и успешно выступить на Кубке Конфедераций.
Матч ТВ
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