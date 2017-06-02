Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав

Вратарь сборной России Александр Беленов рассказал о подготовке к товарищескому матчу против Венгрии.– Положительные, естественно. Пока ничего не говорил, только поздоровались.– Поговорим ближе к матчу. Подготовка идет по плану. Хорошие условия, погода, отличные поля. Все работают с настроением, готовятся.– Много всего интересно: мигающие очки, которые для меня точно новшество. Главное, чтобы все шло на пользу – так и будет.– Это все разное, тяжело сравнивать. Здесь нам было нелегко, особенно в первые дни. Нагрузки были приличные, думаю, ближе к Венгрии они будут поменьше.– Да нет никакого секрета. Хорошо, что так получилось.– Никогда так не считал. Если человек бьет и уверенно бьет в верхний угол… Для вратаря пенальти сложнее. Но в плане психологии, если ты отобьешь – герой, пропустишь – ничего страшного.– Сначала надо попасть в итоговую заявку, потом выйти в составе, а потом уже думать об этом.– Игорь уже давно в сборной, у него большой опыт, международный в том числе. Конечно, он – один из лидеров, без вопросов.– Мы более-менее одного возраста, давно друг друга знаем. Где-то подбадриваем, можем пошутить. Все в рабочей атмосфере.– Особой разницы нет, главное – взаимопонимание. И пропускать поменьше. Три центральных, два – это все условности.– Уже закончился. Пока не могу ничего говорить об этом. Сейчас все мысли о сборной, чтобы качественно подготовиться и успешно выступить на Кубке Конфедераций.