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Александр Беленов: приезд такого большого человека, как Мутко, вызывает положительные эмоции

Вратарь сборной Россиии Александр Беленов прокомментировал подготовку национальной команды к товарищескому матчу со сборной Венгрии и Кубку конфедераций.

"Подготовка идет по плану. Здесь хорошие условия, погода, отличные поля. Все работают с хорошим настроением.

Конечно, приезд такого большого человека, как Виталий Мутко, вызывает положительные эмоции. Пока не успели поговорить. Наверное, позже он нам что-то скажет.

Что касается тренировок вратарей, много современного в упражнениях - те же очки, в которых раньше мне не приходилось заниматься", – цитирует Беленова "Чемпионат".
Теги: Беленов Сборная России
Сегодня, 11:26
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