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СМИ: Роберто Манчини хочет пригласить в "Зенит" Уэсли Снейдера

Полузащитник "Галатасарая" Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в России, передает "Sports.ru" со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в нем заинтересован новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. Агент 32-летнего голландца Гвидо Альберс уже приехал в Стамбул. Переговоры могут начаться в ближайшее время.

Напомним, Снейдер и Манчини вместе работали в "Интере".
Теги: Зенит Снейдер
Сегодня, 10:47
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№39 Написал: ачуда (Сегодня, 12:01) #
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online

Цитата: VS1976
Зенит решил пенсионеров со всей Европы собрать (трудоустроить)???

Они сделают Зенит претендентом на чемпионство во времени своего контракта на 1...3 года, класс и опыт им поможет, а далее бег по кругу или пропасть.
Регистрация: 1.02.2017
№38 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:57) #
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online

Игра- это легенда!!!
Регистрация: 7.12.2016
№37 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:54) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Серж1
скажу одно,сейчас будут такое писать,что чуть ли не все игроки мира мечтают подписать контракт с Зенитом.

Что-то пока никто не мечтает. Ну может Канунников если только.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№36 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 11:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
скажу одно,сейчас будут такое писать,что чуть ли не все игроки мира мечтают подписать контракт с Зенитом. короче летят утки или как пишет молодежь бла,бла,бла
Регистрация: 21.07.2011
№35 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Просто из двух зол выбираю меньшее

Начитанная библиотекарша хуже быдла?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№34 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Верните Хулька и Шницеля и дело в шляпе. Всего 30 мультов.
Регистрация: 2.08.2010
№33 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Да здравствует Зенит!!!

Я думаю даже R.I.P не уместно


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№32 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:43) #
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Цитата: syamtomov
БИБЛИОТЕКАРШИ с окладом, как она сама писала, 80 000 рублей.

Там пополняемые фонды - золотое дно.
Регистрация: 3.03.2007
№31 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:40) #
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Цитата: Лечащий Врач
Цитата: syamtomov
Знаешь, я лучше "утекая" почитаю

Жжёшь

Просто из двух зол выбираю меньшее. wink
Регистрация: 6.08.2008
№30 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:39) #
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Зенит умер. Да здравствует Зенит!!!
Регистрация: 3.03.2007
№29 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Знаешь, я лучше "утекая" почитаю

Жжёшь


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№28 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:38) #
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Цитата: Лечащий Врач
Цитата: syamtomov
Спаси нас от лукавого Ольги Игоревны.Помню её "здравое мнение

А мне её перлов не хватает

Знаешь, я лучше "утекая" почитаю, который - сразу видно - просто стебётся над КБ (у него это, правда, как-то бездарно получается), чем читать "вумные" мысли да ещё и на полном серьёзе этой Ольги Игоревны - БИБЛИОТЕКАРШИ с окладом, как она сама писала, 80 000 рублей. flushed laughing
Регистрация: 6.08.2008
№27 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:38) #
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online

агония sob
Регистрация: 7.12.2016
№26 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Зенит решил пенсионеров со всей Европы собрать???

Нормальные игроки шарахаются от предложений бомжей,а старые могут и согласиться на норм пенсию


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№25 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 11:31) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит решил пенсионеров со всей Европы собрать (трудоустроить)???


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№24 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:27) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Спаси нас от лукавого Ольги Игоревны.Помню её "здравое мнение

А мне её перлов не хватает


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№23 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 22911
Похоже на один сезон команду делают....

В принципе так и нужно, главное контракты грамотно подписывать.
Регистрация: 4.08.2012
№22 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:24) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Топ клубы всегда переплачивают. Будь хоть Бавария,Реал ,Челси или Зенит.

Дети, уберите из цепочки лишнее звено.
Регистрация: 3.03.2007
№21 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 11:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Похоже на один сезон команду делают....
Регистрация: 16.11.2014
№20 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:21) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Лечащий Врач
Зря ты так. У неё всегда было здравое мнение.Даже "здравее",чем у Ольги Игоревны

Спаси нас от лукавого Ольги Игоревны.
Помню её "здравое мнение". laughing
Регистрация: 6.08.2008
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:18) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Курс на резкое омоложение состава joy


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Так ГАЙКА же

Зря ты так. У неё всегда было здравое мнение.Даже "здравее",чем у Ольги Игоревны


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№17 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:15) #
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  •  (2)

Агент 32-летнего голландца Гвидо Альберс уже приехал в Стамбул. Переговоры могут начаться в ближайшее время.

А почему не в Питер прилетел или "Зенит" прописку сменил на стамбульскую?

Цитата: Лечащий Врач
Хахаха! Вот и гайка стала неадекватом

Так ГАЙКА же. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№16 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 11:09) #
  • +1
  •  (3)
online

Аля Иванович?
Регистрация: 27.09.2015
№15 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:09) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Топ клубы всегда переплачивают. Будь хоть Бавария,Реал ,Челси или Зенит.

Хахаха! Вот и гайка стала неадекватом


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№14 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:07) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А в ворота ,- Оливер Канн...


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№13 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Снейдер конечно футболист топ уровня. Вызывает сомнение его мотивация.
Регистрация: 4.08.2012
№12 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 11:06) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
.дешевле, чем за 30 мультов не покупайте..вы же сине-бело-Голубые..

Топ клубы всегда переплачивают. Будь хоть Бавария,Реал ,Челси или Зенит.
Регистрация: 15.06.2016
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:05) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
.дешевле, чем за 30 мультов не покупайте..вы же сине-бело-Голубые..
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:05) #
  • 0
  •  (2)

Если все так, то нелепо Снейдера вместо Данни.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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