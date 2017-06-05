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"Шальке" выкупил Евгения Коноплянку у "Севильи" за €15 млн

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка заявил, что клуб выкупил его контракт у "Севильи" за €15 млн.

"Я не скрывал этого. Это произошло, когда я подписывал аренду. В контракте был автоматический переход на выкуп. Просто у "Шальке" за пару дней до закрытия трансферного окна не было бюджета. Так они договорились.

Это уже официально. Правда ли, что заплатили €15 млн? Да, это так. Но лучше бы купили за 5 и мной дорожили", - передает слова Коноплянки "Газета.ru" со ссылкой на украинские СМИ.
Теги: Шальке Коноплянка Трансферы
Сегодня, 12:18
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(2)
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фашиста к бывшим..немцам на деньги газпрома.Ну-ну....
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:23) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
какая неженка
что б дорожить - надо играть нормально.это не укр чемп.тут и правда играть надо


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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