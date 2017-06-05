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СМИ: Леонид Слуцкий может стать главным тренером "Халл Сити"

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить "Халл Сити".

Ранее руководство "тигров" приняло отставку Марку Силвы и теперь находится в поисках нового наставника.

Напомним, "Халл" по итогам сезона-2016/17 вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Газета.ru
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 13:41
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№12 Написал: Седой Россия (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Для старта вполне нормальный вариант


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№11 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 14:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СМЕРШ
Тогда бы попробовал для начала условный Тамбов в РФПЛ поднять

Вот иди сам и подними - балабол, только метлой машете блеать.

Подними детскую команду в своём занюханном Кургане как Слуцкий "Олимпию" в Волгограде. Проведи как он ежегодно детские турниры за свой счёт. Основать в Кургане детскую школу сможешь как он?

А то сидите и указываете клоуны
Регистрация: 12.05.2017
№10 Написал: Valar (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Может стать, а может и не стать, :) Только по свершившимся фактам можно обсуждать будет


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№9 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 14:15) #
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Лёне захотелось экстрима? Тогда бы попробовал для начала условный Тамбов в РФПЛ поднять.В ФНЛ реальный замес твориться, по правилам и без!
Приходя в Москву и ЦСКА, скажем так на насиженное, ещё тёплое место, он наблюдал перед собой по 20 человек в составе, половину сборников, опытных мастеров! И в Уралане, и в КС не особо у него ладилось, а тут чемпионшип - мясорубка! чистилище!
Регистрация: 1.06.2017
№8 Написал: mustang (Сегодня, 14:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
вот это реальный вариант
Регистрация: 23.12.2015
№7 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 14:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
Было бы интересно посмотреть. Надеюсь чего-то добьются, хотя если объективно, то вряд ли, подвиги сопоставимые с Лестером и Ростовым очень редки. Но всё равно Леонид Викторычу удачи.
Регистрация: 10.10.2006
№6 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
думаю, вряд ли..
Слуцкий может появиться только в клубе, у которого есть русский след. Зингаревич "Рединг" недавно бросил, а так это был бы наиболее очевидный вариант. Остается ждать, когда Эдди Хау из Борнмута уйдет на повышение (его называли в числе возможных приемников Венгера), но это может произойти не скоро, и придется Слуцкому пока тренироваться в Витессе Чигиринского
Регистрация: 16.03.2010
№5 Написал: язва (Сегодня, 13:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
будем посмотреть.. удачи Лёни!


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"SHIGA". ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№4 Написал: safonas (Сегодня, 13:56) #
  • +1
  •  (1)

может стать, а может и не стать... удачи Лене!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 13:50) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
теперь будут грозу Макдоналдса во все клубы сватать,это называется купили физруку корочки,но умение тренировать не купили sweat_smile
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 13:45) #
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  •  (0)
online

Ну давайте уже.Скока можно анонсировать?
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
нормальный варик


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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